U četvrtak otvorenje izložbe Jakova Žapera

U Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci u četvrtak, 18. lipnja, u 19 sati otvara se izložba akademskog slikara Jakova Žapera.



Zagrebačko-splitski slikar Jakov Žaper relativno je nepoznato slikarsko ime, a osnovni razlozi su rijetke samostalne izložbe, bavljenje grafičkim dizajnom i pedagogijom te petnaestogodišnji boravak u Australiji.



Žaper je rođen 1956. godine u Vrpolju (kod Sinja), a diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Jedno vrijeme radio je na Školi primijenjenih umjetnosti u Zagrebu, a nakon povratka iz Australije 2008. godine postao je predavač na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci.





Žaperovo slikarstvo pripada području geometrijske apstrakcije, sastoji se od čistih ploha, jakih, otvorenih boja, s uplivom konceptualne umjetnosti i s variranjem jednog “motivskog” predloška. Reduciran u formi, s ograničenim kolorističkim registrom ono je ipak otvoreno, dinamično, čulno i na neki način ekspresivno.



Na izložbi u Križevcima autor će izložiti ciklus Balansiranje objekta, koji se sastoji od tridesetak ulja i akrilika na platnu, nastalih posljednjih nekoliko godina. Izložbu je pripremio likovni kritičar Marijan Špoljar.





Izložba ostaje otvorena do 4. srpnja, a moći se se razgledati radnim danom od 10 do 13 i 18 do 20 sati te subotom od 10 do 12 sati.



Realizacija izložbe sufinancirana je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko – križevačke županije i Grada Križevaca.