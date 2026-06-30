Sloboda u pokretu: samostalna izložba Bobe Csik u Caffe baru Planet

Ljubitelji umjetnosti uskoro će imati priliku razgledati novu samostalnu izložbu umjetnice Bobe Csik pod nazivom “Sloboda u pokretu”, koja će biti otvorena u utorak, 7. srpnja 2026. godine, s početkom u 19 sati.

Otvorenje će se održati u ugodnom prostoru Caffe bara Planet, na adresi Ulica Matije Gupca 10 u Križevcima, gdje će posjetitelji moći upoznati autoričin najnoviji umjetnički ciklus. Uz izložbu, organizatori su pripremili i glazbeni program. Na otvorenju će nastupiti Ema Aleksa, sopranistica u usponu, koja će svojim nastupom dodatno obogatiti večer posvećenu umjetnosti.

Izložba “Sloboda u pokretu” poziva posjetitelje da kroz umjetnička djela istraže motiv pokreta, a otvorenje će biti prilika za druženje s autoricom te uživanje u spoju likovne umjetnosti i glazbe.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane da svojim dolaskom podrže autoricu i u ugodnoj atmosferi provedu večer ispunjenu umjetnošću.