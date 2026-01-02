Ovog vikenda u Kinu Križevci pogledajte …

ONI KOJE SMO POKOPALI / We Bury the Dead (15), horor

Kad se mrtvi počnu vraćati, istina postaje najstrašniji dio priče. Novi film Zaka Hilditcha donosi horor koji para živce i udara ravno u srce. Daisy Ridley utjelovljuje Avu, ženu slomljenu tugom i neizvjesnošću nakon što joj je suprug nestao tijekom katastrofalnog vojnog eksperimenta. U očajničkoj potrazi za istinom, Ava se pridružuje jedinici za prikupljanje tijela – ali ono što započne kao misija nade, pretvara se u susret s nezamislivim. Dok tijela koja pokapaju počinju pokazivati znakove života, granica između ljubavi i užasa polako nestaje.

Trajanje: 1h 35min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 02. 01. 2026. – 20:00 sati

ŠAVKO I ČUDOVIŠNA DRUŽINA / Stitch Head – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

U laboratoriju dvorca visoko iznad gradića Grubbers Nubbin, najluđi od svih ludih profesora budi čudovišna stvorenja u (gotovo) ŽIVOT™… i zatim ih odmah potpuno zaboravi.Pa tko se onda brine o dvorcu? Tko pazi na čudovišta? Tko ih uči da NE budu čudovišna, kako mještani ispod ne bi podigli bijesnu rulju i spalili dvorac do temelja? Upoznajte Šavka – prvo stvorenje osebujnog profesora. On obavlja sav posao, iako ga profesor nikada ne primjećuje. No sada je u gradić stigao rasklimani sajam nakaza, a njegov vlasnik, Fulbert Freakfinder, očajnički traži novu atrakciju koja će privući publiku. Ubrzo se pojavljuje na vratima dvorca, obećavajući Šavku slavu, bogatstvo – i ljubav. Topla i dirljiva varijacija na temu Frankensteina, Šavko i čudovišna družina je komična pustolovina za čudovišta – mlada i ona malo starija.

Trajanje: 1h 32min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 03. 01. 2026. – 17:00 sati

MARTY VELIČANSTVENI / Marty Supreme (15), drama

Zvjezdana postava predvođena Timothéem Chalametom i Gwyneth Paltrow, pod redateljskom palicom Josha Safdieja, donosi nezaboravnu priču o mladiću čiji san svi preziru — ali koji je spreman proći kroz pakao i vratiti se jači u nezaustavljivoj potrazi za veličinom. Marty Veličanstveni epska je priča o ambiciji, sudbini, samostvaranju, kockanju, ljubavi i želji, smještena u živopisni New York 1950-ih, gradu koji nikada ne spava i gdje snovi postaju opsesija. Inspiriran stvarnim likom legendarnog stolnoteniskog šampiona Martyja Reismana — film nije biografija, već originalna priča o čovjeku koji se usudio sanjati izvan granica mogućeg. Marty Mauser besraman je, razmažen, arogantan i nezreo igrač čija se opsesija slavom pretvara u niz katastrofalnih odluka, ludih oklada i emocionalnih ispada. No, uz režijsku energiju Safdieja i glumački magnetizam Chalameta, taj vrtlog destrukcije postaje i duhovit, i dubok, i zapanjujuće ljudski. U tonu filmova Martina Scorseseja (Vuk s Wall Streeta) i Stevena Spielberga (Uhvati me ako možeš), Marty Veličanstveni donosi eksploziju stila, strasti i ambicije čovjeka koji je želio više nego što je svijet bio spreman dati.

Trajanje: 2h 30min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 03. 01. 2026. – 20:00 sati

SPUŽVA BOB FILM: POTRAGA ZA SKOCKANIM – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

Spužva Bob i njegovi prijatelji iz Bikini doline kreću na svoje najveće, potpuno novo i nezaboravno filmsko putovanje do sada… Spužva Bob film: Potraga za Skockanim! U želji da se dokaže kao „pravi frajer“, Spužva Bob odlučuje pokazati svoju hrabrost pred gospodinom Kliještićem prateći Letećeg Nizozemca – tajanstvenog, sablasnog gusara – u morsku pustolovinu punu smijeha koja ga vodi u najdublje dubine oceana… dalje nego što je ijedna spužva ikad stigla!

Trajanje: 1h 36min

Vrijeme prikazivanja: NEDJELJA 04. 01. 2026. – 17:00 sati