Turbo Trans Turisti i Pisan Jelen u petak u Klubu kulture

Klub kulture u petak organizira koncert dvaju odličnih bendova – Turbo Trans Turisti i Pisan Jelen. Radi se o zaista specifičnim bendovima, što se tiče zvuka i izričaja. Turbo Trans Turisti alternativni su pop bend iz Beograda koji su 2017. godine osnovala braća Nikola i Boško Mijušković. Svoje prve korake napravili su u obiteljskoj spavaćoj sobi koja je služila i kao studio, gdje su nastali njihovi prvi albumi „Levo ili Desno” (2018.) i „Ništa Nije Strašno” (2024.), objavljeni za izdavačku kuću Pop Depresija.

Tijekom karijere nastupali su na brojnim međunarodnim festivalima poput MENT-a, Tallinn Music Weeka, Poland Music Weeka i ESNS-a, kao i na velikim regionalnim festivalima. Njihovi koncerti prepoznatljivi su po sirovim emocijama, snažnoj energiji i kontinuiranom tempu nastupa.

Za dobru atmosferu u drugom dijelu večeri pobrinut će se zagrebački bend Pisan Jelen, koji publici donosi progresivan zvuk inspiriran tradicijskom glazbom. Njihove pjesme spajaju autorske aranžmane s izvornim melodijama Slavonije, Zagorja, Međimurja, Dalmacije, ali i Bugarske i Makedonije.

Bend kroz svoje nastupe stvara intimnu, ali istovremeno energičnu atmosferu, a iza sebe imaju brojne koncerte, festivale i suradnje s etno, rock i blues izvođačima. Objavili su EP „Munja Groma nadigrala”, album „Kolo igralo” te singl „Kraj kola”. Pjesma „Dve neveste” nagrađena je Porinom 2025. godine na kompilacijskom albumu „Velika rock eksplozija”, dok je pjesma „Kraj kola” ove godine nominirana u istoj kategoriji.

Koncerti se održavaju u sklopu programa povodom Dana Grada, 24. travnja s početkom u 21 sat. Ulaz je besplatan. Vidimo se u Klubu!