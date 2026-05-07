Križevci Jazz: Mate Matišić i Marko First u subotu u Klubu kulture

Križevci Jazz u ovom izdanju dovodi odličan jazz duo koji čine Mate Matišić i Marko First, koji će izvoditi jazz standarde. Mate Matišić diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a zaposlen je kao urednik u Dramskom programu Hrvatskoga radija. Svira u jazz sastavima (među ostalima i u sastavu „Hot Club Zagreb“), nastupa na jazz koncertima i festivalima te svira nekoliko narodnih glazbala: samicu i tambure (bisernicu, bas-prim i dr.).

Na pozornici mu se pridružuje Zagrepčanin Marko First, vrlo poznato ime u glazbenim krugovima i izniman violinist. Surađivao je ili surađuje, kao član ili gostujući umjetnik, s izvođačima poput Cinkuša, Massima Savića, Jazz orkestra HRT-a, Tamburaškog orkestra HRT-a, Valungara, Miroslava Škore, Jacquesa Houdeka, Bobe Kneževića, grupe Picksiebner, grupe Pavel, grupe Bang Bang, etno-jazz sastava Giipuja, Balkan Zoo, Alejandra Buendije, More Love Ensemblea i mnogih drugih. Također sklada glazbu za igrane i dokumentarne filmove, animacije, jinglove i reklame.

Koncert počinje u 21 sat, ulazak je slobodan. Ne propustite večer vrhunskog jazza, pridružite nam se i uživajte u jedinstvenoj glazbenoj atmosferi! – poručuju organizatori iz Kluba.