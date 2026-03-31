Dance Hard u Klubu Kulture: DJ Kneža vraća najveće hitove 90-ih i 2000-ih

Ljubitelji dobre zabave i plesnih hitova uskoro dolaze na svoje – u Klubu Kulture održava se party Dance Hard uz DJ Knežu, koji publiku vraća ravno u zlatno doba 90-ih i 2000-ih godina. Posjetitelje očekuje prava glazbena eksplozija eurodancea, popa, cro-dancea i techna, uz bezvremenske hitove domaće i strane scene. Od Ivane Brkić i Colonije do Britney Spears i Lady Gage, pa sve do E.T.-a i The Prodigyja – plesni podij bit će ispunjen energijom koja garantira odličnu atmosferu do ranih jutarnjih sati.

Na repertoaru će se naći brojni poznati izvođači i hitovi koji su obilježili generacije – Eiffel 65, Spice Girls, Dino Dvornik, Rednex, Vengaboys, Scooter, Haddaway, Gigi D’Agostino, Backstreet Boys, Snap, Cascada, t.A.T.u., kao i mnogi drugi. Organizatori najavljuju večer ispunjenu nostalgijom, plesom i hitovima koje svi znaju napamet. Dobra atmosfera i party koji traje do jutra – upravo to donosi Dance Hard.

“DJ Kneža je na istoj valnoj duljini s publikom – njegova misija je zabava bez granica. Kroz Dance Hard ujedinio je sve generacije i stvorio prostor gdje i najukočeniji plešu bez zadrške. Bez predrasuda, bez glume. Čista glazbena ekstaza. Njegov osjećaj za puls publike i neponovljiva energija učinili su ga kraljem tuluma – a Dance Hard pravim kultnim fenomenom domaće klupske scene!” – na ovaj način Knežu opisuju organizatori iz Kluba.

Dance Hard u Klubu kulture započinje u subotu, 4. travnja u 22 sata, za ulaz će biti potrebno izdvojiti 3 eura. Vidimo se u Klubu!