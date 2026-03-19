Underground hip hop u Klubu kulture iduću subotu

Iduću subotu, 28. ožujka s početkom u 21 sat križevački Klub kulture zauzet će mlade rap snage, koje najavljuju pravi underground hip hop spektakl. Večer će započeti live nastupom niza hip hopera – Mrtvi, Paps, Čonda, Mrzlee, Kec, Yann, Dominus, Kerti, Larac.

Nakon live nastupa, slijedi žestoki DJ set za koji će se pobrinuti MV9MANE, a večer će završiti dobrim afterpartyjem. Navedeni izvođači predstavnici su nove generacije hip hopa, a prije Križevaca nastupali su u Zagrebu, Osijeku, Slavonskom brodu i Beogradu.

Organizatori eventa su nezavisna diskografska kuća TDK Music i Klub kulture. Ulaz na ovaj događaj je potpuno besplatan, vidimo se u Klubu!

Vezano
Kultura

Blues poslastica u subotu u Križevcima: Factory Settings i Jadran & Imperfect…

Kultura

Velvet Spell – Tribute to women of Rock u subotu u Klubu kulture

Vijesti

Dance night u subotu u Klubu kulture

Kultura

Klub kulture u subotu postaje Klub mladih uz kviz i DJ event

