[FOTO] Završni koncertni spektakl tamburaškog orkestra u Šangaju

Posljednji cjelovečernji koncert njihove dvotjedne turneje po Kini Gradski tamburaški orkestar Križevci održao je u srijedu, 8. travnja 2026. u impresivnoj Koncertnoj dvorani šangajskog simfonijskog orkestra “Jaguar” (Jaguar Shanghai Symphony Orchestra Concert Hall). Koncertom križevačkog orkestra pod ravnanjem Igora Kudeljnjaka u jednom od vodećih glazbenih središta u Šangaju, koje pruža jedinstveno okruženje za koncertna iskustva na najvišoj razini, obilježen je završetak ovog nezaboravnog glazbenog putovanja Križevčana.

Riječ je o suvremenoj dvorani u kojoj su nastupala najveća svjetska imena klasične glazbe, među ostalim i Ivo Pogorelić. Dvorana je poznata po arhitektonskom rješenju koje stvara poseban odnos između izvođača i publike te ima nevjerojatnu akustiku i savršeno odgovara tamburaškom orkestru, o čemu nam je dojmove prenio producent orkestra i potpredsjednik udruge Josip Berend:

– Nevjerojatan je osjećaj svirati na takvoj pozornici, savršeno se čuje svaka dionica kako na pozornici tako i u publici. A još je veća čast biti na pozornici na kojoj sviraju samo najbolji svjetski glazbenici. Orkestar je svoju izvedbu shvatio kraj je ozbiljno, dirigent Kudeljnjak je izvanredno vodio orkestra i program su izveli besprijekorno, istaknuo je Berend.

– Čim smo došli na probu bilo nam je jasno kakva je to savršena dvorana i koliko ćemo uživati na posljednjem koncertu na turneji! Od straha kako ćemo zvučati u velikoj dvorani bez razglasa do ježenja u zadnjem redu na pianissimu. Čudesan grad, čudesna dvorana i čudesna publika koja nas je poticala dugim aplauzom. Nadam se da ćemo još nekad imati priliku nastupiti ovdje, na mjestu koje hvale svi najveći glazbenici današnjice, opisao nam je svoje dojmove dirigent Kudeljnjak.

U publici su se našli mnogi šangajski uglednici, direktorica turističke zajednice Šangaja, predstavnici Shanghai Towera te kineski sponzori turneje. Orkestar je uoči koncerta ugošćen i u Shanghai Toweru, gdje je u manjem sastavu nastupio u najvišoj koncertnoj dvorani na svijetu, na 126. katu na 632 metra visine.

– Rijetko tko uopće je ima priliku tamo nastupiti, u prekrasnom ambijentu obojanom vizalnim projekcijama, a poseban je ovo i značaj da smo uspjeli dovesti tamburu na tako nevjerojatno mjesto. U sredini prostora nalazi se stabilizator zgrade koji teži 1000 tona i na kojem se nalazi impresivna skulptura koja predstavlja otvoreno zmajevo oko koje gleda cijeli Shanghai, opisao je Berend doživljaje Križevčana u Šangaju.

Dan prije koncerta članovi križevačkog orkestra održali i radionicu s učenicima klavira, s kojima su zajedno podijeljeni u kvartete nastupali te im predstavili tamburu. Uoči samog koncerta održali su probu i radionicu na kojoj su tamburu predstavili pred dvjestotinjak učenika lokalne glazbene škole. Ti su učenici za bis s orkestrom otpjevali dvije kineske pjesme i na tečnom hrvatskom jeziku skladbu Siniše Leopolda “Lipo ti je kad se kuruz sije”.

– Doista smo ostali oduševljeni kako je zbor uspio savladati izgovor hrvatskih stihova, čak i poskočicu koja je vrlo zahtjevna i izvornim govornicima. Domaćini su izrazili želju da ponovno slušaju naš orkestar. Nadamo se da ćemo ponovno imati priliku nastupati u Kini, no za sada smo se povezali i planiramo suradnju u Hrvatskoj, zaključio je producent Berend.

Šangajska je publika hrvatske i domaće izvođače nagradila višeminutnim pljeskom i potvrdila da Gradski tamburaški orkestar Križevci zaslužuje nastupati na najvećim svjetskim pozornicama.

– Tambura je na ovoj turneji svirala na nevjerojatnim mjestima, od svih dvorana sa savršenom akustikom, do vrha Šangajskog tornja. Naravno da je veliki ponos da je to učinio upravo Gradski tamburaški orkestar Križevci. Veliko hvala i našim organizatoricama na čelu s gospođom Tiannom Tian koje su pazile da organizacija bude na vrhunskom nivou i da se osjećamo kao zvijezde, zaključio je dirigent Kudeljnjak.