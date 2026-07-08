Barock`n roll u petak u Križevcima

Ogranak Matice hrvatske u Križevcima poziva zainteresirane građane na koncert Barock’n roll Hrvatskog baroknog ansambla i Zefira Valova u petak 10. srpnja 2026. u 20 sati u Grkokatoličkoj katedrali Presvete Trojice.

Organizatori opisuju koncert kao program koji pršti raskošnim bojama baroka i blistavo se prelijeva u eleganciju klasike – stvara pravi vatromet glazbenih užitaka! Od neodoljivo profinjenih i gordih kompozicijskih tehnika Händela, preko razigranih dijaloga i virtuoznih nadmetanja Telemanna, do vrtoglave energije i strasti Vivaldija – svaki trenutak ovog programa pulsira životom, ritmom i čistom glazbenom ekstazom. Avison donosi briljantnu transformaciju Scarlattijeve genijalnosti, dok Purcell očarava dijalogom triju violina i smjelim harmonijama. I za kraj večeri, Mozartova bezvremenska „Mala noćna muzika” u svom šarmantnom, zavodljivom i stilski pročišćenom izdanju.

Ovo je program koji ruši sve predrasude: barok i klasika ovdje nisu tek uzvišeni i ozbiljni oblici muziciranja – oni su razigrani, strastveni, zavodljivi i neodoljivo uzbudljivi, gotovo POP, definitivno zabavna glazba onog, ali i našeg vremena! U izvedbi vrhunskih umjetnika, svaka nota postaje slavlje virtuoznosti, svaka fraza eksplozija emocija, a svaki trenutak – čista, zarazna radost muziciranja koja osvaja i najnepovjerljiviju publiku.