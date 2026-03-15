Blues poslastica u subotu u Križevcima: Factory Settings i Jadran & Imperfect State

Klub kulture i Bluz klub Koprivnica u subotu, 21. ožujka s početkom u 21 sat pobrinut će se za odličan provod svih ljubitelja dobre glazbe. U Križevce stižu dva odlična izvođača, Factory Settings je autorski i cover jam blues rock band koji su kao Touch Down Trio pokrenuli Zdravko Capek (bas gitara), Darko Potočnik (bubnjevi) i Darko Budna (gitara i vokal), ubrzo im se na klavijaturama pridružio prof. Mihael Kivač, dok slide gitaru svira legendarni koprivnički bluzer Miodrag Vučković.

Repertoar koprivničkog benda Factory Settings sastavljen je od autorskih pjesama, uz dodatak legendarnih rock i blues covera. Nakon “vraćanja na tvorničke postavke”, nastupaju Jadran & Imperfect State, koji će večer nastaviti odličnim bluesom. Jadran Mihelčić (2004.) započeo je glazbeno obrazovanje u Zagrebu, maturirao je sa šesnaest godina i upisao se na Muzičku akademiju u Zagrebu, gdje je trenutno student pete godine klavira. Tijekom obrazovanja, primio je brojne državne i međunarodne nagrade, uključujući nagrade na FDGS-u za najboljeg mladog autora i izvođača. Osim klasičnog obrazovanja, također studira jazz modul i produkciju na akademiji. Jedno od njegovih najznačajnijih postignuća do sada bio je nastup u velikoj dvorani KD Vatroslava Lisinskog sa Zagrebačkom filharmonijom. Strastveni je ljubitelj bluesa, često održava koncerte, izvodeći blues klasike i autorske stvari. Njegovi nastupi odveli su ga na renomirane festivale poput Thrill Blues Festivala i Notodden Blues Festivala, na kojem je pohađao Little Steven’s Blues School uz stipendiju European Blues Uniona.

Uzevši u obzir kvalitetu izvođača, ova se večer može nazvati i mini blues festivalom. Ako je suditi po nazivu benda, Factory Settings će nam pokazati kako se svira pravi bluz podešen na tvorničke postavke. S druge strane, Jadran je učio od legendarnog Stevena Van Zandta (ljubiteljima glazbe poznat kao Little Steven, gitarist E street benda, ljubiteljima TV ekrana bliži kao consigliere Silvio Dante iz popularnih Sopranosa), vjerujemo kako će umijeće na najbolji mogući način pokazati križevačkoj publici.