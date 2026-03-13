Predstava “Tri sestre na Instagramu” 23. ožujka u Križevcima

Povodom Dana grada Križevaca, ali u nešto ranijem terminu, Pučko otvoreno učilište Križevci poklanja svojim sugrađanima predstavu Tri sestre na Instagramu koja je nastala u produkciji Kazališne družine Tragači! Ova interpretacija Čehovljeva klasika premješta protagonistice (Iva Šimić Šakoronja, Jelena Hadži-Manev, Nadia Cvitanović/Petra Kurtela) iz ruske provincije u današnju digitalnu svakodnevnicu.

Besciljno skrolanje, raspršena pažnja, nedovršene radnje, čežnje i maštanja o „boljem životu negdje daleko“ postaju podloga stvarnosti. Umjesto Moskve, društvene mreže predstavljaju utopiju za kojom sestre žude. Predstava će se održati u ponedjeljak, 23. ožujka 2026. u 20 sati u Velikoj dvorani Hrvatskoga doma.

Ulaz na predstavu je besplatan, no ulaznice je potrebno preuzeti u Art Rock Caffeu. Ako ih ostane, moći će se preuzeti i neposredno prije početka predstave na ulazu u Hrvatskom domu.