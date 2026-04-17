Svečano otvorenje izložbe polaznika Likovne škole Pučkog otvorenog učilišta Križevci

Redakcija portala (Foto: POU Križevci)

Pučko otvoreno učilište Križevci poziva sve zainteresirane građane na svečano otvorenje izložbe radova polaznika Likovne škole koje će se održati u ponedjeljak, 20 travnja s početkom u 18 sati u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” Križevci.

Ukupno 30 polaznika tijekom proteklih pet mjeseci, pod stručnim vodstvom prof. Zorana Homena, upoznalo je razne slikarske tehnike. Ova izložba rezultat je brojnih sati predanog učenja, rada i stvaranja.

Izložba će biti otvorena do 11. svibnja 2026. i moći će se razgledati u radno vrijeme knjižnice.

