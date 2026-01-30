Započela nova grupa obrazovanja za knjigovođe

U Pučkom otvorenom učilištu Križevci u srijedu je održano uvodno predavanje za novu grupu knjigovođa i knjigovotkinja. Polaznike su pozdravili ravnateljica POU Križevci Željka Šunjić, prof., stručni suradnik Karlo Jurišić te profesorice Ivana Kliček i Romana Berend Cetl.

Kroz stručno vođen program, polaznici će steći praktična znanja i vještine potrebne za rad u knjigovodstvu. Tijekom programa polaznici će steći temeljna i napredna znanja iz računovodstva i knjigovodstva, uz praktičan rad u aplikacijskom softveru Synesis. Naučit će voditi poslovne knjige, evidentirati imovinu, račune i poslovne promjene, obračunavati PDV, plaće i naknade, te usvojiti mnoga druga znanja i vještine.