U Križevcima održan treći seminar APR-ovog programa “NextGen Transparency 2.0”

U hotelu Kalnik u Križevcima je od petka, 22. do nedjelje, 24. svibnja 2026. održan je treći i završni seminar obrazovnog programa “NextGen Transparency 2.0 – Safeguarding Democracy and Economic Integrity in the Transatlantic Context”. Riječ je o novom programu Akademije za politički razvoj (APR), koji se provodi uz potporu Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj.

Edukacijski je to program namijenjen mladim profesionalcima i profesionalkama koji su aktivni u javnoj upravi, gospodarstvu, civilnom društvu, medijima i akademskoj zajednici, a žele produbiti razumijevanje veze između transparentnosti, dobrog upravljanja i gospodarske sigurnosti te razviti vlastite kapacitete za javno djelovanje i zagovaranje promjena. Program je zamišljen kao prostor koji spaja različite sektore i perspektive, a mlade liderima i lidericama daje alate i znanje potrebne za odgovorno i učinkovito djelovanje u javnom prostoru.

Program se sastoji od tri seminara i mentorskog rada u kojemu polaznici, uz podršku mentora, izrađuju vlastite policy preporuke. Prva dva seminara, održana u Zagrebu i Varaždinu, bavila su se temeljima transparentnosti i dobrog upravljanja te vezom između integriteta i gospodarske sigurnosti.

Treći, završni seminar u Križevcima temi je pristupio iz kuta liderstva i primjene — s fokusom na to kako se principi transparentnog upravljanja prevode u konkretnu praksu, od lokalne samouprave i digitalne infrastrukture javnih institucija do reforme javne nabave i analize javnih politika.

Pod temom “Liderstvo s integritetom: od transparentnog upravljanja do učinkovitih javnih politika”, seminar je okupio dvadesetak polaznica i polaznika koji su kroz tri dana programa sudjelovali u razgovorima, predavanjima i radionicama s domaćim i međunarodnim stručnjacima. Temi integriteta i dobrog upravljanja pristupilo se iz različitih kutova – od iskustava globalnog pokreta za otvorenu vlast i izazova lokalne samouprave, preko etike digitalnih tehnologija i izgradnje transparentne digitalne infrastrukture javnih institucija, do reforme javne nabave i analize javnih politika. Veliki doprinos seminaru, kao i cijelom programu do sada, dali su APR-ovke i APR-ovci, stručnjakinje i stručnjaci različitih profila iz Alumni mreže APR-a.

Središnji događaj drugog dana seminara bio je panel pod nazivom “Lokalna vlast izbliza: Transparentnost, odlučivanje i odgovornost prema građanima”, na kojem su sudjelovali gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović, gradonačelnik Koprivnice i podpredsjednik Hrvatskog sabora Mišel Jakšić te pročelnik gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost Grada Zagreba Andro Pavuna, dok je raspravu moderirala Ivana Novoselec. Sudionici su razmijenili iskustva o upravljanju lokalnim samoupravama različitih veličina.

Završni dio seminara bio je posvećen prvim koracima u izradi policy preporuka: polaznici su se podijelili u timove i odabrali teme kojima će se baviti u nadolazećem mentorskom radu. Rezultati tog rada bit će predstavljeni na APR-ovoj godišnjoj konferenciji u listopadu.

Uz različite programe koje APR provodi, najdugovječniji je i visoko selektivan njihov Godišnji program koji od kraja prošle godine pohađa 22. generacija, a do danas uspješno su ga završili sljedeći rođeni Križevčani: doc. dr. sc. Robert Pašičko (2013.), stručnjak UNDP-a (Program Ujedinjenih naroda za razvoj) za održivi razvoj; mr. sc. Hrvoje Belani (2014.), sektorski savjetnik u Upravi za e-zdravstvo Ministarstva zdravstva; Tomislav Katanović (2015.), gradonačelnik Križevaca; Mario Rajn (2016.), zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije te Danijel Šaško (2017.), bivši zamjenik gradonačelnika Križevaca u dva mandata od 2017. do 2025.

Studentski program APR-a, namijenjen političkom obrazovanju i povezivanju studenata i netom diplomiranih mladih osoba do navršenih 30. godina, u proteklih su deset godina završili Ivan Ledinski (2016.), Damjan Tkalec (2017.), Eduard Petranović (2017.) i Nikola Ostojčić (2021.). Programi i konferencije APR-a održavaju se prema pravilima Chatham House što omogućuje otvorenu raspravu s predavačima i među polaznicima.