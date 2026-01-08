Nastavljen program Adventa u Križevcima

Nakon urušavanja velikog adventskog šatora na blagdan Sveta tri kralja, koji je potom istu večer i uklonjen od strane vatrogasaca i komunalaca, program manifestacije Advent u Križevcima jučer poslijepodne je nastavljen, a otvoreno je i klizalište koje mogu koristiti svi klizači bez obzira na dob.

Ugostiteljska ponuda u adventskim kućicama, koju predvodi partner manifestacije KTC d.d., također je dostupna, a organizatori manifestacije pozivaju sve građane i posjetitelje da uživaju u blagdanskoj atmosferi, uz tople napitke, dobru hranu i zimski ugođaj!