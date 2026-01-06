Urušio se veliki adventski šator, srećom nema ozlijeđenih

Veliki šator manifestacije Advent u Križevcima urušio se, opterećen snijegom koji već drugi dan pada u Križevcima i diljem kontinentalne Hrvatske. Kako prenosi Radio Križevci, vatrogasci su na terenu, saniraju štetu i planiraju ukloniti šator sa Strossmayerovog trga.

Ozlijeđenih navodno nema, iako svjedoci na društvenim mrežama komentiraju da je krov šatora poklopio desetak ljudi koji su puzavši izašli, ali se krov srećom zaustavio zbog visokih stolova i nije bilo težih posljedica za posjetitelje.

Kako javlja Radio Križevci, čije fotografije s lica mjesta i prenosimo, veliko klizalište je zatvoreno te nema održavanja nikakvog programa u sklopu Adventa, a organizatori iz Grada Križevaca i gradske Turističke zajednice će pravovremeno obavijestiti javnost o nastavku programa, kako sada izgleda bez šatora.

Budući da je upravo osnovna funkcija ovog šatora zaštititi posjetitelje od sniježnih oborina, kakve su sasvim očekivane za zimsko doba tijekom kojeg se ova manifestacija održava, očekuje se da će netko snositi odgovornost za očigledno nepropisno postavljanje nedovoljno jake metalne konstrukcije za ovu namjenu te dovođenje u opasnost ljudskih života.