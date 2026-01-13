[FOTO] Završila manifestacija Advent u Križevcima

Revijalnom utakmicom hokeja na ledu na klizalištu u nedjelju je službeno zatvorena još jedna sezona klizanja i manifestacija Advent u Križevcima. U revijalnoj utakmici sudjelovali su hokejaši i hokejašice IHK Veprovi Križevci, ŽHK Dinamo Pantere i IHK Pijetlovi Koprivnica.

Tijekom 38 dana, Advent u Križevcima okupio je brojne posjetitelje kroz brojna događanja. Osim već spomenutog klizališta, posjetitelji su uživali u ugostiteljskoj ponudi, ledenom lunaparku te koncertima popularnih izvođača Luke Nižetića, Klape Sol, Nike Turković, Stjepana Lacha, Borisa Rogoznice, TS Danguba, Grupe Eliksir i Štefana Đurkovića, te grupe Ljubavnici i banda Svadbarskim sokakom koji je izveo Zlatko Čolić tribute program.

Svojim nastupom Advent u Križevcima su dodatno obogatili i učenici Glazbene škole Alberta Štrige Križevci, Gradski puhački orkestar Križevci te Gradski tamburaški orkestar Križevci. Održan je Božićni sajam koji je okupio domaće izlagače i posjetitelje, a održana su i brojna događanja za djecu i odrasle.

Organizatori Adventa u Križevcima bili su Grad Križevci i Turistička zajednica Grada Križevaca uz partnera KTC d.d., dok su pokrovitelji manifestacije Cengiz Insaat Sanayi Ve Anonim Şirketi, AGS Hrvatska d.o.o., Erste banka, Kašik d.o.o., LE-GRAD d.o.o., Poljocentar d.o.o., Radnik d.d., Robin d.o.o., T BONE d.o.o., obrt HLE-MAR i Autoservis Goran Rađa.