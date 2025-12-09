[FOTO] Otvoren i održan prvi vikend Adventa u Križevcima

Uz paljenje lampica, otvorenje klizališta i čarobnog ureda Djeda Mraza i nastup Luke Nižetića, u petak, 5. prosinca 2025. svečano je otvoren Advent u Križevcima. Sve posjetitelje na početku je pozdravila direktorica Turističke zajednice Grada Križevaca Olinka Gjigaš koja je tom prilikom pozvala sve sugrađane i ostale da kroz 38 dana trajanja Adventa u Križevcima posjete brojne programe.

Okupljene je pozdravio i gradonačelnik Tomislav Katanović te uputio dobrodošlicu na Advent u Križevcima: “Dobrodošli u najtoplije doba u godini, doba mira, nade i ljubavi. Puno programa smo pripremili za sve vas,” te pozvao djecu iz Paviljona sv. Marka Križevčanina da zajedno upale božićne lampice čime je i službeno označen početak Adventa u Križevcima. Sjajan nastup odradile su i učenice Glazbene škole Alberta Štrige Križevci, pod mentorstvom prof. Ane Majdak Fak, a djeca su uživala i u otvorenju Čarobnog ureda Djeda Mraza.

Osim nastupa Luke Nižetića održanog u subotu, 6. prosinca, na ovogodišnjem Adventu održat će se 17 koncerata na kojima će nastupiti i Nika Turković, Stjepan Lach, Boris Rogoznica, TS Dangube, Grupa Eliksir i Štefan Đurković, te grupa Ljubavnici koja će svojim nastupom posjetitelje uvesti u novu 2026. godinu, a za kraj Adventa, nastupit će Ringišpil koji će izvesti Balaševićev tribute program. Svojim nastupom Advent u Križevcima će dodatno obogatiti i učenici Glazbene škole Alberta Štrige Križevci, Gradski puhački orkestar Križevci te Gradski tamburaški orkestar Križevci.

Božićne ukrase i prigodne poklone koje su izradile križevačke kreativke i kreativci iz okolice te ukusne gastro domaće proizvode posjetitelji će moći razgledati i kupiti na Božićnom sajmu koji će se ove godine održati od 12. do 21. prosinca. Atrij Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci pretvorit će se u Candyland sa sadržajima za najmlađe, od dječjih čajanki pa do nastupa Dramske družine „Kolibrići“.

Uz čarobni ured Djeda Mraza, posjetitelje očekuju i dječji doček Nove godine uz KTC iznenađenja, Moto mrazovi, humanitarna akcija „Djeca daruju djecu“, vožnja kočijom, zimskih radionica za djecu i odrasle, predstava za djecu, Advent uz gradove prijatelje, Božićno folklorno jutro, dolazak Betlehemskog svijetla, uprizorenje živih jaslica i brojni drugi programi koji vas očekuju na ovogodišnjem Adventu u Križevcima. Klizalište će od ponedjeljka do četvrtka te u nedjelju raditi od 10 do 22 sata, a petkom i subotom od 10 do 23 sata. Cijena ulaznice bit će 2.5 eura dok će se klizaljke, za sve one koji ih nemaju, moći unajmiti po istoj cijeni.

Organizatori manifestacije su Grad Križevci i Turistička zajednica Grada Križevaca uz partnera KTC d.d., dok su pokrovitelji manifestacije Cengiz Insaat Sanayi Ve Anonim Şirketi, AGS Hrvatska d.o.o., Erste banka, Kašik d.o.o., , LE-GRAD d.o.o., Poljocentar d.o.o., Radnik d.d., Robin d.o.o., T BONE d.o.o., obrt HLE-MAR i Autoservis Goran Rađa.