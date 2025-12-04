U petak otvorenje Adventa u Križevcima

Otvorenje Adventa u Križevcima će se održati u petak, 5. prosinca 2025. s početkom u 18:30 sati na klizalištu na Strossmayerovom trgu. Nakon obraćanja predstavnika Grada Križevaca i Turističke zajednice Grada Križevaca, posjetitelji će ponovno zajedno odbrojiti do paljenja lampica, vrata će otvoriti čarobni ured Djeda Mraza, a večer će kulminirati koncertom Luke Nižetića!

Advent u Križevcima ove godine održava se od 5. prosinca 2025. do 11. siječnja 2026. godine. Posjetitelje očekuje prava blagdanska bajka, ulice okupane svjetlucavim lampicama, ledena čarolija klizališta, mirisi i okusi bogate ugostiteljske ponude, raznovrsni zabavni sadržaji za djecu, sportske aktivnosti i neizostavni božićni sajam koji kreće u petak 12. prosinca 2025.

Tijekom čak 38 dana Adventa, Križevce će zagrijavati vrhunska glazbena atmosfera uz 17 koncerata! Uz već najavljeni nastup Luke Nižetića, publiku očekuju i koncerti: Nika Turković, Stjepan Lach, Boris Rogoznica, TS Dangube, Grupa Eliksir i Štefan Đurković. Poseban glazbeni trenutak donijet će Ljubavnici, koji će svojim nastupom uvesti Križevčane u Novu 2026. godinu, dok će za sam završetak Adventa nastupiti Ringišpil uz dirljivi Balašević tribute program. Adventsku čaroliju dodatno će obogatiti i domaće glazbene snage – učenici Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, Gradski puhački orkestar Križevci te Gradski tamburaški orkestar Križevci.

Božićne ukrase i prigodne poklone koje su izradile križevačke kreativke i kreativci iz okolice te ukusne gastro domaće proizvode posjetitelji će moći razgledati i kupiti na Božićnom sajmu koji će se ove godine održati od 12. do 21. prosinca 2025. Atrij Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci pretvorit će se u Candyland sa sadržajima za najmlađe, od dječjih čajanki pa do nastupa Dramske družine „Kolibrići“.

Osim tradicionalne škole klizanja za učenike trećih i četvrtih razreda osnovnih škola i ove godine održat će se škola klizanja za odrasle i škola hokeja za djecu. Uz čarobni ured Djeda Mraza, posjetitelje očekuju i dječji doček Nove godine uz KTC iznenađenja, Moto mrazovi, humanitarna akcija „Djeca daruju djecu“, vožnja kočijom, zimskih radionica za djecu i odrasle, predstava za djecu, Advent uz gradove prijatelje, Božićno folklorno jutro, dolazak Betlehemskog svijetla, uprizorenje živih jaslica i brojni drugi programi.

Klizalište će od ponedjeljka do četvrtka te u nedjelju raditi od 10:00 do 22:00 sata, a petkom i subotom od 10:00 do 23:00 sata. Cijena ulaznice bit će 2,5 eura dok će se klizaljke, za sve one koji ih nemaju, moći unajmiti po istoj cijeni.

Organizatori manifestacije su Grad Križevci i Turistička zajednica Grada Križevaca uz partnera KTC d.d., dok su pokrovitelji manifestacije Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, AGS Hrvatska d.o.o., Erste banka, Kašik d.o.o., , LE-GRAD d.o.o., Poljocentar d.o.o., Radnik d.d., Robin d.o.o., T BONE d.o.o., obrt HLE-MAR i Autoservis Goran Rađa.