Plan rada zimske službe do kraja tjedna

Prema vremenskoj prognozi za područje Grada Križevaca jučer, danas i u narednim danima očekuju nas snježne oborine i zimski uvjeti na cestama. Planom rada zimske službe obuhvaćeno je čišćenje snijega i održavanje nužne prohodnosti ulica u Gradu Križevcima i prigradskim naseljima.

Za sve informacije oko zimske službe, građani mogu kontaktirati komunalno redarstvo Grada Križevaca prema sljedećem rasporedu:

– PONEDJELJAK, 5.1.2026. 07:00-20:00h – Martin Martinčić 091/1720-968

– UTORAK, 6.1.2026. 07:00-20:00h – Martin Martinčić 091/1720-968

– SRIJEDA, 7.1.2026. 07:00-15:00h – Martin Martinčić 091/1720-968; 12:00-20:00h – Josip Ruganec 091/1720-969

– ČETVRTAK, 8.1.2026. 07:00-15:00h – Martin Martinčić 091/1720-968; od 12:00 do 20:00 sati – Josip Ruganec 091/1720-969

– PETAK, 9.1.2026. od 07:00 do 20:00 sati – Josip Ruganec 091/1720-969

– SUBOTA, 10.1.2026. od 07:00 do 13:00 sati – Josip Ruganec 091/1720-969