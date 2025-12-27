[FOTO] U rad pušteni novi uređaji za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza

HŽ Infrastruktura d.o.o. u funkciju regulacije prometa pustila je četiri modernizirana automatska uređaja za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza (ŽCP), odnosno ugrađeni su i u rad pušteni svjetlosno-zvučna signalizacija i polubranici. Riječ je o ŽCP-ima Bilogorska i Markovac na pruzi Križevci – Bjelovar – Kloštar, Kuljevčica na pruzi Varaždin – Golubovec i Cerna 1 na pruzi Vinkovci – Županja.

Zajedno s navedenim prijelazima do sada je u promet pušteno 44 od ukupno 95 ŽCP-ova vrijednih 22,3 milijuna eura iz Projekta osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza, koji se sufinancira iz fondova Europske unije, odnosno Programa Konkurentnost i kohezija. Na dodatnih 21 ŽCP-a završeni su radovi te je u tijeku ishođenje dozvola.

HŽ Infrastruktura osim ulaganja u modernizaciju željezničko-cestovnih prijelaza kontinuirano već 25 godina provodi edukativno-preventivnu akciju „Vlak je uvijek brži“ (VJUB), koja godišnje obuhvati nekoliko tisuća osnovnoškolske djece, ali i svih ostalih sudionika u prometu poput vozača, pješaka, biciklista i motociklista.