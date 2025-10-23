Posebna regulacija željezničkog prometa na nekoliko dionica

Od 23. listopada do 6. studenoga 2025. doći će do znatnih poremećaja u željezničkom prometu zbog radova na dvama velikim željezničkim projektima – rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugoga kolosijeka na dionicama Dugo Selo – Križevci i Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom. Zbog radova doći će do privremene obustave kompletnoga željezničkog prometa:

od 23. listopada do 6. studenoga između kolodvora Križevci, Koprivnica i Bregi

od 24. do 26. listopada između kolodvora Sesvete i Ivanić-Grad te između kolodvora Sesvete i Vrbovec

od 27. do 29. listopada te 31. listopada od 11.00 do 15.00 sati između kolodvora Dugo Selo i Vrbovec.

U tome razdoblju umjesto dijela vlakova vozit će autobusi, a dio vlakova bit će otkazan od Zagreb Glavnog kolodvora do Koprivnice, Virovitice, Novske i Savskog Marofa.

Gradsko-prigradski vlakovi od 24. do 26. listopada vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će tzv. kružni autobusi.

Posebna organizacija prometa po danima nalazi se na mrežnim stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza te u kolodvorima i stajalištima. Molimo putnike da za ažurirane informacije o voznim redovima i zamjenskome autobusnom prijevozu prate mrežne stranice.

U tom periodu putnici s kartama HŽ Putničkog prijevoza moći će kao alternativni prijevoz koristiti autobuse i tramvaje ZET-a, a putnici s kartama ZET-a vlakove HŽ Putničkog prijevoza.

Zbog posebne organizacije prometa očekuju se kašnjenja zbog kojih se HŽ Infrastruktura d.o.o. ispričava putnicima te ih moli za strpljenje i razumijevanje.

U ovoj fazi radova u Koprivnici će od 23. listopada do 6. studenoga privremeno biti zatvoren i pothodnik u Cvjetnoj ulici iz sigurnosnih razloga jer će se izvoditi prebacivanje željezničkog prometa s desnog na lijevi kolosijek na dionici od Mučne Reke do Koprivnice.

Po završetku obaju projekata, zajedno vrijednih više od pola milijarde eura sufinanciranih iz EU-ovih fondova, pruga od Dugog Sela do mađarske granice postat će dvokolosiječna i osposobljena za brzine do 160 km/h. Završetak svih radova očekuje se 2026.