Od danas do nedjelje autobusi između željezničkih kolodvora Dugo Selo i Vrbovec

HŽ Infrastruktura i HŽ Putnički prijevoz informiraju o posebnoj regulaciji u željezničkome prometu na nekoliko dionica, od danas, 13. studenog do nedjelje, 16. studenog 2025. U tom će razdoblju doći do znatnih poremećaja u željezničkom prometu zbog radova na dvama velikim željezničkim projektima: rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugoga kolosijeka na dionicama Dugo Selo – Križevci i Križevci – Koprivnica – državna granica s Mađarskom.

Zbog radova doći će do privremene obustave kompletnoga željezničkog prometa:

  • od 13. do 16. studenoga između kolodvora Dugo Selo i Vrbovec
  • od 14. do 16. studenoga između kolodvora Sesvete i Ivanić-Grad
  • od 13. do 15. studenoga od 9.30 do 16.15 sati između kolodvora Križevci i Koprivnica.

U tome razdoblju umjesto dijela vlakova vozit će autobusi, a dio vlakova bit će otkazan od Zagreb Glavnog kolodvora do Vrbovca, Novske, Savskog Marofa i Osijeka. Gradsko-prigradski vlakovi od 14. do 16. studenoga vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će tzv. kružni autobusi.

– Zbog posebne organizacije prometa očekuju se veća kašnjenja zbog kojih se ispričavamo putnicima te ih molimo za strpljenje i razumijevanje. Molimo putnike da za ažurirane informacije o voznim redovima i zamjenskome autobusnom prijevozu prate mrežne stranice, istaknuto je u priopćenju.
 
Također, u tom periodu putnici s kartama HŽ Putničkog prijevoza moći će kao alternativni prijevoz koristiti autobuse i tramvaje ZET-a, a putnici s kartama ZET-a vlakove HŽ Putničkog prijevoza. Više informacija o posebnoj regulaciji prometa putnici mogu pronaći na mrežnim stranicama HŽ Infrastrukture i HŽ Putničkog prijevoza te u kolodvorima i stajalištima. 

Po završetku obaju projekata, zajedno vrijednih više od pola milijarde eura sufinanciranih iz EU-ovih fondova, pruga od Dugog Sela do mađarske granice postat će dvokolosiječna i osposobljena za brzine do 160 km/h. Završetak svih radova očekuje se 2026.

