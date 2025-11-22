Košarkaši “Radnika” danas doma protiv Vrbovca

U sklopu 7. kola 2. Muške košarkaške lige Sjever, igrači KK Radnik Križevci danas, 22. studenoga 2025., ugostit će momčad KK Petar Zrinski Vrbovec. Utakmica će se održati u dvorani Osnovne škole Ljudevita Modeca, na adresi Potočka ulica 26, s početkom u 18:00 sati.

Nakon uvjerljive i psihološki važne pobjede u ligaškom derbiju prošloga kola protiv KK Vedi Bjelovar, križevačka momčad u susret ulazi dodatno motivirana, ali istovremeno svjesna potrebe za maksimalnom koncentracijom. Gostujuća ekipa iz Vrbovca trenutačno se nalazi u donjem dijelu ljestvice, no stručni stožer Radnika naglašava kako upravo takvi dvoboji često znaju biti najzahtjevniji.

„Očekujemo ozbiljnu utakmicu i želimo zadržati visoku razinu igre koju smo prikazali u posljednjem kolu. Ne smije biti opuštanja. Uz podršku domaće publike vjerujemo da možemo doći do nove pobjede“, poručili su iz kluba uoči susreta.

Za gledatelje je pripremljen i dodatni sadržaj: tijekom poluvremena održat će se nagradna igra, što je još jedan poticaj navijačima da ispune tribine i pruže podršku križevačkoj momčadi. KK Radnik poziva sve ljubitelje sporta i građane Križevaca da svojim dolaskom podrže igrače u važnom ligaškom susretu i pridonesu dobroj atmosferi na domaćem parketu.