Novi naslovi u Gradskoj knjižnici

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

LIMITARIZAM: PROTIV EKSTREMNOG BOGATSTVA / Ingrid Robeyns; s engleskog prevela Ivana Ostojčić. – Zagreb: Lauba, 2025.

Nebo nije granica – 10 milijuna funti jest.

vi primjećujemo kada siromašni postaju još siromašniji: kada raste broj beskućnika ili se povećavaju redovi u pučkim kuhinjama. No kada se bogati još više bogate, u javnosti nemamo mnogo toga za vidjeti, a većini nas se svakodnevni život ne mijenja. Ili barem ne odmah.

U ovom prikazu koji će vas zaprepastiti i otvoriti vam oči jedna od vodećih svjetskih filozofkinja i ekonomistica Ingrid Robeyns razotkriva stvarni doseg problema bogatstva, koji se u proteklih pedesetak godina potiho oteo kontroli. U moralnom, političkom, ekonomskom, društvenom, ekološkom i psihološkom smislu, ona pokazuje kako ekstremno bogatstvo nije samo neopravdano, već i štetno po sve nas – uključujući bogataše.

Umjesto sadašnjeg sustava, Robeyns nudi šokantno jasnu alternativu: limitarizam. Odgovor na tolike probleme neoliberalnog kapitalizma – i prilika za neusporedivo bolji svijet – leži u postavljanju čvrste granice bogatstva koje pojedinac smije posjedovati. Jer nitko ne zaslužuje biti milijunaš. Čak niti vi.

BELETRISTIKA

UKORAK S VUKOM / Janja Vidmar; sa slovenskoga prevela Anita Peti Stantić. – Zagreb: Naklada Ljevak, 2025.

˝Ukorak s vukom˝ nastavak je priče u kojoj Alenka, nakon povratka s Camina, nesigurnim koracima počinje krčiti vlastiti put prema slobodi. Taj put, međutim, ima visoku cijenu jer se s novim početkom na površinu počinju probijati i traume iz njezina ranog djetinjstva. Uz nju je novi prijatelj Miloš, koji je uvodi u divlji vodeni svijet prirode. Može li povezanost sa životinjama i prirodom u čovjeku probuditi ljubav prema samome sebi?

No na put joj uskoro ponovno stane Roger, intimni poznanik s Camina, a Alenka s njim kreće na put traženja za koji vjeruje da je njezin vlastiti. Jedinstvena putopisna pustolovina i ovaj se put temelji na autoričinu stvarnom putovanju.

Par kreće preko Apuanskih Alpi i razvedenih Sjevernih Apenina na granici Toskane i Emilije i Romanje sve do doline Orcia i toskanske pustinje Accona. Usred prirode, mitova i legendi dvoje protagonista pokušava isplesti i svoju zajedničku priču.

DJEČJI ODJEL

MAGLICA: IZVOR TAJNI: KNJIGA TREĆA / scenarij i boja Jérome Pelissier; crtež Carine Hinder ; [prijevod Leni Bastaić]. – Zagreb: Naklada Fibra, 2025.

Strip za djecu Maglica (u originalu francuski) autora Jérômea Pelissiera (scenarij) i Carine Hinder (crtež) jedno je od najšarmantnijih novijih ostvarenja u svijetu dječjeg stripa i fantastike.

Glavna junakinja je Maglica (Brume), energična i pomalo tvrdoglava djevojčica koja je čvrsto uvjerena da je vještica. Pronađena je kao beba u magli napuštene šume, a odgojio ju je brižni ribar.

Kada stara vještica Naia nestane iz sela, Maglica odlučuje preuzeti njezinu ulogu.

Strip odlikuju odlične ilustracije i obilje humora: Maglica nije tipična, savršena heroina, ona je često drska, egocentrična i smiješna u svom uvjerenju da sve zna najbolje, što stripu daje poseban karakter.

Iako je primarno namijenjen djeci (7+ godina), u stripu, zbog svoje kvalitete, mogu uživati i odrasli ljubitelji franko-belgijske škole stripa.

KUTAK ZA MLADE

ŽMARCI GOSPODINA STINEA 3: JOŠ NOVIH JEZOVITIH PRIČA MAJSTORA STRAHA / R. L. Stine; [prijevod s engleskoga Dana Fruschutz ; ilustracije u knjizi i naslovnica Zoran Stanek]. – Varaždin: Stanek, 2025.

Za razliku od klasičnih romana na koje smo navikli kod R. L. Stine, ovo je antologija kratkih priča. Stine ovdje nastupa kao svojevrsni domaćin (nalik na mračnog pripovjedača iz Priča iz kripte) koji nas uvodi u svijet neobičnih i jezivih događaja.

Teme su šarolike, ali uvijek u prepoznatljivom stilu: Priče o ukletim predmetima, čudnim susjedima i tehnologiji koja krene po zlu, svaka priča obično završava “udarom” ili preokretom koji potpuno mijenja smisao onoga što ste dotad čitali.

Iako su priče jezive, one su prilagođene mlađim tinejdžerima (middle-grade), pa nema pretjeranog nasilja, već se sve temelji na atmosferi i neizvjesnosti. Priče su namijenjene djeci i tinejdžerima (9-14 godina), a bit će zanimljiva i odraslim čitateljima koji su nekad čitali R. L. Stine.