Večeras javno predavanje „Križevački štatuti – jučer, danas, sutra“

Uspješna inicijativa Grada Križevaca i Društva za očuvanje križevačke baštine „Križevački štatuti“ rezultirala je nedavnim upisom vinsko-pajdaških regula „Križevački štatuti“ u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Gradska knjižnica „Franjo Marković“ Križevci tim povodom, uz proslavu Dana Grada, poziva na javno predavanje „Križevački štatuti – jučer, danas, sutra“ koje će održati doc. dr. sc. Tanja Baran, počasna predsjednica Društva „Križevački štatuti“.

Predavanje će se održati u utorak, 28. travnja 2026. u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci s početkom u 18 sati. Nakon predavanja, moći se kupiti najnovije izdanje „Štatuta“, „Hižnog protokola“ i „Pajdaške legitimacije“.

Svi spominju te „Križevačke štatute“ a što o njima zapravo znamo? Išta ili ništa? Uz Dan grada predstavljamo „Križevačke štatute“, brend križevačke baštine i turizma koji je i najvažniji spomenik hrvatske vinske kulture. Predavačica govori o nastanku regula i tijekovima „Štatuta“ u prošlosti, predstavlja stanje „Štatuta“ danas i predlaže programe vezane uz „Križevačke štatute“ za budućnost.