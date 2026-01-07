[FOTO] Sinoć u kvaru četiri ralice i jedan traktor za čišćenje nogostupa

Iz križevačke gradske uprave obavijestili su da je u Zimskoj službi Grada Križevaca organizirano deset ralica za čišćenje snijega, od čega je devet ralica kooperanata i jedna ralica Komunalnog poduzeća Križevci. Tijekom noći tri ralice kooperanata i jedna ralica Komunalnog poduzeća ostale su u kvaru. Ralica Komunalnog poduzeća do jutra je osposobljena za rad.

Komunalno poduzeće raspolaže i sa tri manja traktora za čišćenje nogostupa od kojih je jedan tijekom noći ostao u kvaru. Ukupno gledano, od 13 vozila predviđenih za čišćenje snijega, aktivno je osam vozila za čišćenje snijega, pet ih je ostalo u kvaru od čega je jedno tijekom noći osposobljeno.

Sve ekipe Zimske službe su na terenu te nastavljaju s čišćenjem i posipavanjem ulica, nogostupa i ostalih prometnih površina tijekom dana, sukladno utvrđenim prioritetima: prvenstveno se čiste prometnice oko ključnih ustanova, poput doma zdravlja i škola, zatim usponi u gradu i okolici te ceste kojima prometuju autobusi koji prevoze djecu u osnovne škole, kako bi se što više smanjila mogućnost odstupanja od normalne prohodnosti cesta.

– Zahvaljujemo građanima na razumijevanju radi nepredvidivih okolnosti kvarova strojeva te ih pozivamo na oprez i prilagodbu vožnje zimskim uvjetima te korištenje odgovarajuće zimske opreme, istaknuli su iz Zimske službe Grad Križevaca.

