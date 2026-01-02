[FOTO] Gradonačelnik i dogradonačelnik tradicionalno s predstavnicima medija

U ponedjeljak, 29. prosinca 2025. godine, križevački je gradonačelnik Tomislav Katanović zajedno sa svojim zamjenikom Ivicom Švageljom održao tradicionalni prijem za predstavnike medija kako bi im zahvalio na suradnji i osvrnuo se na neke od projekata koji će se provesti u 2026. godini.

„U sljedećoj godini planirali smo projekte koji su prioritet naših građana. Jedan od najvećih prioriteta ove gradske vlasti je povećanje vrtićkih kapaciteta. Od ostalih projekata, tu je ulaganje u školstvo, prije svega, izgradnja treće osnovne škole. Očekujemo izvođenje radova u skladu s planom i da će nova školska godina krenuti u novim prostorima. Također, jedan veliki projekt koji nas očekuje jest priprema za izgradnju gradskih bazena u Križevcima. Krećemo u projektiranje novih bazena i radi se o projektu u vrijednosti od oko sedam milijuna eura,“ izjavio je Katanović.

Što se tiče demografskih mjera, gradonačelnik je istaknuo mjeru subvencioniranja čuvanja djece u obiteljskom okruženju: „S tom mjerom krećemo nakon nove godine i smatramo da će ta mjera puno pomoći obzirom da u našem gradu imamo 59 naselja u kojima je čest slučaj da više generacija živi u zajedničkom kućanstvu. Osim toga, projektira se objekt priuštivog stanovanja za mlade obitelji, kao i mjere za umanjenje plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade, kao i povećanje naknade za rodilje s 200 na 500 eura po djetetu.“

Gradonačelnik se osvrnuo i na vraćanje dvosmjernog prometa u centru grada: „Građani nisu bili zadovoljni jednomjernim prometom posebice jer ne postoje obilazni pravci. Stoga, pristupili smo izradi novog prometnog rješenja koje ne vraća situaciju na staro nego uvažava i postojeće biciklističke staze, od kojih se jedan smjer izdvaja na pješačko – biciklističku stazu, a drugi smjer ostaje na cesti uz oba smjera za prometovanje vozila. Dobili smo sve potrebne suglasnosti, a procijenjeni troškovi manji od 30 tisuća eura jer ne zahtijevaju veće građevinske zahvate u prostoru. Nakon raspisivanja nabave i nakon Adventa možemo krenuti u radove.“

Na kraju je svima čestitao Novu godinu: „Svima vama, vašim obiteljima, želim vesele božićne blagdane te uspješnu 2026. godinu.“