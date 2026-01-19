[FOTO] Gradonačelnik Katanović obišao Gradsku knjižnicu i Pučko otvoreno učilište

Povodom početka nove godine, križevački gradonačelnik Tomislav Katanović u pratnji Sandra Novosela, pročelnika Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam obišao je Gradsku knjižnicu „Franjo Marković“ Križevci i Pučko otvoreno učilište Križevci, gdje se susreo s ravnateljicama i djelatnicima ovih ustanova te im uputio čestitke i želje za uspješan rad u nadolazećem razdoblju.

U Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“ Križevci izaslanstvo Grada je dočekala vršiteljica dužnosti ravnatelja Marjana Janeš Žulj s djelatnicima. Razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji s Gradom Križevcima te o planovima za buduća razdoblja budući da dosadašnja ravnateljica Janeš Žulj uskoro odlazi u zasluženu mirovinu nakon četrdeset godina posvećenosti knjižničarstvu.

Gradonačelnik je tom prilikom istaknuo važnu ulogu knjižnice u kulturnom i obrazovnom životu grada te zahvalio ravnateljici Janeš Žulj na njezinom predanom radu, profesionalnosti i iznimnom doprinosu razvoju knjižničarstva u Križevcima uz iskrene želje za sretan i ispunjen početak novog životnog poglavlja.

U Pučkom otvorenom učilištu Križevci gradonačelnik se susreo s ravnateljicom Željkom Šunjić i suradnicima gdje je razgovarao se o obrazovnim i kulturnim projektima, kao i o planovima i prioritetima za 2026. godinu. Poseban naglasak stavljen je na daljnje unaprjeđenje programa te jačanje dostupnosti sadržaja za sve skupine građana, uz podrškuGrada u radu ove ustanove.

Na kraju posjeta, gradonačelnik je zahvalio djelatnicima obje ustanove na predanom radu i doprinosu zajednici, istaknuvši kako će na početku godine u zimskom periodu obići sve gradske ustanove u svrhu pružanja podrške u realizaciji projekata i planova tijekom godine.