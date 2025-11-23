U subotu seminar KUD-a „Prigorje“ o narodnim nošnjama

– Jeste li se ikada zapitali od čega se sve sastoji narodna nošnja i kako ju obući? Zanimljiva su vam tradicijska oglavlja i frizure te želite znati kako ih uplesti? Ako su odgovori potvrdni, onda je prava prilika da dođete na naš seminar, pozivaju iz Kulturno-umjetničkog društva „Prigorje“ iz Križevaca.

Seminar o primjeni narodnih nošnji zapadne Bilogore i križevačkog Prigorja održat će se u subotu, 29. studenoga u prostorima Turističkog informativnog centra Križevci, a prijave e-poštom otvorene su do 25. studenog. Ulazak je slobodan, a pohađanje seminara se ne naplaćuje.