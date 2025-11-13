[FOTO] KUD “Prigorje” Križevci na proslavi 181. godišnjice Ferdinandovca i župe svetog Ferdinanda

Kulturno-umjetničko društvo KUD “Prigorje” Križevci sudjelovalo je proteklog vikenda na svečanoj proslavi 181. godišnjice osnutka sela i župe Ferdinandovac gdje je održana i Smotra folklora u organizaciji HKUD-a “Frankopan”Ferdinandovac. Ova manifestacija okupila je brojne folklorne skupine iz različitih krajeva Podravine i šire, a publika je mogla uživati u bogatom programu tradicijskih pjesama, plesova i narodnih nošnji.

Ferdinandovac je osnovan 9. studenoga 1844. godine, kada su se stanovnici tadašnjeg naselja Brod na Dravi preselili na viši teren, dalje od poplava. Naselje je ime dobilo po caru Ferdinandu V., a nastalo je u okviru vojnokrajinskog sustava kao planski uređeno selo.

Na Smotri folklora, koju je uspješno organizirao HKUD “Frankopan” Ferdinandovac, nastupio je i KUD “Prigorje” Križevci, predstavivši se tradicijskim plesovima, pjesmama i nošnjama svoga kraja. Publika ih je nagradila velikim pljeskom nekoliko puta za vrijeme nastupa, a domaćini su pokazali istinsku gostoljubivost. Plesni nastup pripremio je Ivan Vinković, glazbu vodio Emil Šatrak, a pjevanje uskladila Ivana Mihajlic.Smotra je bila više od kulturnog događaja – bila je to prilika za susret, prijateljstvo i razmjenu iskustava među društvima koja s jednakom ljubavlju čuvaju hrvatsku tradiciju.

Proslava 181. godišnjice Ferdinandovca i župe, pokazala je koliko su kulturno-umjetnička društva važan most između zajednica.Nakon službenog dijela programa, uslijedilo je veselo druženje uz glazbu, ples i pjesmu, tijekom kojeg su se članovi različitih kulturno-umjetničkih društava nastavili opušteno družiti. U vedroj i srdačnoj atmosferi nastavilo se slavlje do kasnih večernjih sati, uz smijeh, tamburicu, cimbule iz kojih su svirci podarili iskrenu radost u veselju tradicije.

Domaćini iz HKUD-a Frankopan Ferdinandovac pokazali su se kao izvrsni organizatori i domaćini te su pravi primjer kako se baština čuva s ponosom i osmijehom u zajedništvu. KUD”Prigorje” Križevci zahvalio se na srdačnom gostoprimstvu naglasivši da su kontakti i suradnja između kulturno-umjetničkih društava od neprocjenjive važnosti – jer upravo takvi susreti donose pozitivnu atmosferu, nova prijateljstva i zajedničku ljubav prema kulturnoj baštini.