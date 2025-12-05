Ženska vokalna skupina KUD-a “Prigorje” na 22. Susretu malih vokalnih skupina u Đurđevcu

U Đurđevcu je održan 22. Susret malih vokalnih skupina, manifestacija koja svake godine okuplja ponajbolje hrvatske vokalne ansamble te slavi bogatstvo glazbene i folklorne tradicije. Ovogodišnji program održan je uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačke županije, Grada Đurđevca i Hrvatskog društva skladatelja, a glavni organizator bio je Hrvatski sabor kulture. Suorganizator Susreta bila je Zajednica KUU-a Koprivničko-križevačke županije, koja je dodatno pridonijela uspješnoj realizaciji ove glazbene svečanosti.

Publika u Đurđevcu mogla je uživati u dojmljivim nastupima vokalnih skupina iz svih krajeva zemlje – od Like i Slavonije do Istre, Međimurja i Podravine. Ukupno više od 300 izvođača iz 13 hrvatskih županija predstavilo je raznolik glazbeni program koji čuva i njeguje bogatu nematerijalnu baštinu Hrvatske.

Ženski vokalni sastav KUD-a “Prigorje” nastupio je pod vodstvom Ivane Mihajlic. Nastup je bio snažan i emotivan, a pjevale su izvornu pjesmu iz Križevaca, Dođi dušo; izvornu iz Svete Helene, Visoka je gora zelena te izvornu pjesmu iz Malog Ravna, Oj jabuka zelenika. Ženski vokalni sastav KUD-a “Prigorje” Križevci dobio je priznanje, što je potvrda kontinuiranog rada i doprinosa očuvanju lokalne i nacionalne glazbene baštine.