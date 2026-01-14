Održana redovna godišnja skupština Kulturno-umjetničkog društva “Prigorje” Križevci

U prostorijama DVD Majurec održana je redovna godišnja Skupština Kulturno-umjetničkog društva “Prigorje” na kojoj su se okupili članovi društva i brojni gosti. Skupštini su prisustvovali i predstavnici udruga: Gradskog crvenog križa Križevci, Kluba žena s bolestima dojke Agata, predstavnici DVD Majurec, DVD Podgajec kao i gradonačelnik Grada Križevaca Tomislav Katanović.

Skupštinu je otvorio i sve prisutne pozdravio predsjednik društva „Prigorje“ Tihomir Pleša. Zahvalio je gostima, prijateljima donatorima društva koji razumiju vrijednost očuvanja kulturne baštine i koji su se odazvali na poziv što je društvu podrška i poticaj. U pozdravnom govoru istaknu je da KUD Prigorje Križevci nije samo društvo pjesme, plesa, tamburaša.

– Ono je čuvar duše prigorskog kraja. U našim nošnjama koje nosimo su ruke naših predaka, u svakom vezu, naboru i detalju sačuvana je povijest obitelji, sela, Prigorja. Kada ih odjenemo, ne oblačimo samo tkaninu, već identitet, ponos i pripadnost. Običaji koje njegujemo, bilo da je riječ o svadbenim, crkvenim ili narodnim slavljima, svjedoče o bogatstvu života našega Prigorja. Kroz njih učimo tko smo, odakle dolazimo i zašto je važno ostati svoj, u vremenu koje često zaboravlja korijene. Iza nas je godina u kojoj smo s ponosom nosili prigorsku nošnju, pjevali stare napjeve i plesali plesove naših predaka na pozornicama. Svaki nastup bio je mala, ali važna poruka: tradicija je živa dok je ima tko razumjeti, njegovati, čuvati i prenositi. U toj poruci važno je to raditi ispravno, odgovorno, a nadasve stručno. Onako kako to KUD „Prigorje“ radi, a dokaz tome su priznanja, pohvale i uspješnost na smotrama i nastupima, rekao je predsjednik Pleša.

Voditelji sekcija Ivana Mihajlic, Emil Šatrak i Ivan Vinković podnijeli su izvješća o radu, aktivnostima i postignutim uspjesima u proteklom razdoblju. U svojim izvješćima istaknuli su brojne nastupe, sudjelovanja na smotrama i kulturnim manifestacijama te kontinuirani rad na očuvanju tradicijske kulture, običaja i folklorne baštine prigorskog kraja. Posebno je naglašena predanost članova svih generacija te uspješna suradnja s drugim udrugama.

Predsjednik KUD-a “Prigorje” Križevci predstavio je okvirni plan rada za 2026. godinu. Plan je jednoglasno prihvaćen, a obuhvaća nastavak redovitih proba, nastupa i gostovanja, sudjelovanje na raznim manifestacijama i smotrama te daljnji razvoj suradnje s drugim udrugama.

Skupštini se obratio gradonačelnik Grada Križevaca Tomislav Katanović. U svojem obraćanju istaknuo je važnost rada i djelovanja KUD-a „Prigorje“ u lokalnoj zajednici te čestitao na postignutim rezultatima članovima društva.

Nakon službenog dijela sjednice, za sve sudionike organiziran je zajednički ručak i druženje uz glazbu i prigorski ples. U opuštenom i veselom ozračju nastavljeno je njegovanje tradicije zajedništva te je tako potvrđeno da KUD “Prigorje” Križevci nije samo čuvar kulturne baštine, već i mjesto susreta, prijateljstva i zajedničkog veselja.