Tihomir Pleša ponovno predsjednik KUD-a „Prigorje“

KUD „Prigorje“ Križevci održao je izbornu skupštinu 7.10.2025. u dvorani TIC-a u Križevcima. Na skupštini je izabrano vodstvo društva. Za predsjednika je izabran dosadašnji predsjednik Tihomir Pleša, dopredsjednica je Emina Baričević, tajnica Božica Mandić, a blagajnica Vesna Haramina. U izvršni odbor imenovani su Vesna Haramina, Renata Lusavec i Valerija Kukec, a u nadzorni odbor Emil Šatrak, Dražen Baričević i Branko Stovrag.

Novo/staro vodstvo KUD-a „Prigorje“ bit će podrška voditeljima Ivanu Vinkoviću (folklorna sekcija), Emilu Šatraku (tamburaška sekcija) i Ivani Mihajlic (ženska pjevačka skupina) kako bi se nastavilo s iznimnim rezultatima koje društvo postiže posljednjih godina u kontinuitetu, zahvaljujući predanom radu svojih članova te stručnom vodstvu društva.