Udruga “Bilikum” Križevci održala redovnu skupštinu

Udruga vinogradara i vinara „Bilikum“ Križevci održala je 23. siječnja redovnu izvještajnu skupštinu u Vatrogasnom domu Sveta Helena, kojoj su nazočili gradonačelnik Tomislav Katanović i zamjenik gradonačelnika Ivica Švagelj. Na početku skupštine predsjednik Denis Maksić pozdravio je sve prisutne, nakon čega je usvojen predloženi dnevni red.

U izvješću o radu za proteklu godinu istaknuto je kako Udruga trenutno broji 158 članova te je tijekom godine održano pet sjednica Upravnog odbora. Posebno su naglašeni brojni nastupi i sudjelovanja na izložbama vina u Mađarskoj, Zelini, Virju i drugim mjestima, s kojih su članovi udruge ostvarili zapažene rezultate i osvojili brojne medalje. Udruga je tokom protekle godine bila vrlo aktivna te je organizirala i sudjelovala na raznim manifestacijama, a neke od njih su Velika martinska špelancija i blagoslov vina u Mađarskoj. Predstavljeno je i financijsko izvješće za 2025. godinu, pri čemu je naglašeno da je s raspoloživim sredstvima realiziran velik broj aktivnosti te da udruga posluje pozitivno.

U nastavku je predstavljen Plan rada za 2026. godinu, koji uključuje nastavak suradnje sa srodnim i drugim udrugama, kulturno-umjetničkim društvima, Gradom Križevcima i Koprivničko-križevačkom županijom, kao i organizacija stručnih edukacija i predavanja. Udruga će također nastaviti s nastupima na sajmovima i manifestacijama. Među planiranim aktivnostima navedene su međunarodna izložba vina, izložba vina „Jezero kaplic, jezero let“, kušanje mladih vina uz ocjenjivanje od strane stručnih osoba i druge.

Na kraju sjednice, gradonačelnik je uputio čestitke na dosadašnjem uspješnom radu udruge, uz izraženu podršku daljnjem djelovanju i nastavku dobre suradnje s gradom Križevcima u budućem razdoblju.