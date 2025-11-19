Objavljena imovinska kartica nove direktorice Radija Križevci

Odlukom skupštine trgovačkog društva Radio Križevci d.o.o., koju čine ovlaštene osobe vlasnika poslovnih udjela, 6. listopada 2025. godine s funkcije direktora društva smijenjen je Željko Picig, ujedno osnivač i direktor Prigorski Media d.o.o. za medijske usluge te Prigorski Marketing and Consulting d.o.o. za usluge, kao i vlasnik portala Prigorski.hr. Na istoj je skupštini novom direktoricom imenovana križevačka novinarka Silvia Novosel, na prijedlog gradonačelnika Križevaca Tomislava Katanovića.

Podsjetimo, vlasnička struktura trgovačkog društva Radio Križevci d.o.o., objavljena 3. rujna 2025. u Narodnim novinama, glasi: 1. Grad Križevci, OIB: 35435239132, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci, postotak u udjelu vlasništva 75,2%. 2. Općina Sveti Petar Orehovec, OIB: 06622464897, Sveti Petar Orehovec 12, 48267 Sveti Petar Orehovec, postotak u udjelu vlasništva 8,00%. 3. Prigorski Media d.o.o., OIB: 67579228517, Pesek 61, 48260 Križevci, postotak u udjelu vlasništva 16,8%.

Silvia Novosel magistra je odnosa s javnostima s diplomom Sveučilišta Sjever iz 2018. godine. Tečno govori dva strana jezika, engleski i talijanski, bila je dugogodišnja članica Hrvatskog pjevačkog društva “Kalnik” i Udruge P.O.I.N.T., a rekreativno se bavi trčanjem u Školi trčanja i nordijskog hodanja pri Atletskom klubu Križevci. Od 23. rujna 2022. sve do stupanja na dužnost direktorice Radija Križevci bila je suosnivačica i prva predsjednica križevačkog ogranka “Milan Grlović” Hrvatskog novinarskog društva (HND).

Karijeru je započela 1998. kao asistentica u produkciji televizijskih reklama za domaće i strane kompanije te novinarka križevačkog dopisništva Večernjeg lista. Petnaest je godina radila kao novinarka, urednica i scenaristica desetak emisija na Hrvatskoj radioteleviziji (HRT) te kao suradnica u dokumentarnom serijalu Godina Oluje. od 2018. do 2020. bila je novinarka i urednica na radiju, portalu i tjedniku Glas Podravine i Prigorja, zatim je osam mjeseci radila kao novinarka i urednica na Radiju Križevci, nakon čega se zaposlila u Udruzi P.O.I.N.T. kao koordinatorica za komunikacije, među ostalim i na poslovima urednice portala Križevci.info, sve do preuzimanja gradske funkcije.

Direktorica križevačkog radija u nedavno objavljenu imovinsku karticu prijavila je novu plaću u bruto iznosu 2300 eura, odnosno neto iznosu 1592 eura, vlasnica je automobila Suzuki Vitara iz 2025. godine. Izvanbračni drug joj, uz Renault Megane uz 2008. godine, ima dva kredita iz 2025. kod Zagrebačke banke ukupnog iznosa 40.040 eura i vikendicu sa zemljištem u Križevcima površine 530 četvornih metara. S njim je u suvlasništvu dva apartmana u Toplicama Sveti Martin, svaki površine 35,92 četvorna metra te ukupne vrijednosti 110 tisuća eura.