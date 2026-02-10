Marina Vidović Krušić nova ravnateljica Gradske knjižnice

Nakon provedenog javnog natječaja za radno mjesto ravnatelja/ice Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci, kako neslužbeno doznajemo, na to će radno mjesto biti imenovana Marina Vidović Krušić, profesorica hrvatskog jezika i književnosti te diplomirana knjižničarka. Njena prethodnica, Marjana Janeš-Žulj odlazi u mirovinu nakon 25 godina na čelu ove gradske kulturne ustanove, koju je još 1999. izdvojila u samostalnu ustanovu iz nekadašnjeg Narodnog sveučilišta, današnjeg Pučkog otvorenog učilišta Križevci.

Na mjesto ravnateljice križevačke gradske knjižnice Vidović Krušić dolazi s radnog mjesta više knjižničarke i voditeljice knjižnice na Veleučilištu u Križevcima, gdje je također u zvanju naslovne predavačice te u dva mandata predsjednica Povjerenstva za izdavačku djelatnost Veleučilišta. Bavi se lekturom i uređivanjem stručnih knjiga i udžbenika, te je urednica dva udžbenika s domaćom recenzijom.

Vidović Krušić diplomirala je 2011. godine hrvatski jezik i književnost te informatologiju, smjer bibliotekarstvo, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tema diplomskog rada na Odjelu za kroatistiku kod mentora prof. dr. sc. Deana Slavića bila je “Metodički pristup bajkama u prvom razredu gimnazije: Ivana Brlić Mažuranić: Kako je Potjeh tražio istinu”.

Autorica je šest i koautorica još šest znanstvenih i stručnih radova na teme kulturne baštine, građanske znanosti te transverzalnih i mekih vještina. Deset godina volontira kao koordinator nacionalnog natječaja “Književni Kranjčić” koji se održava u Križevcima, a ujedno je i član uredničkog vijeća zbornika najuspješnijih radova pristiglih na natječaj. Aktivan je član Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja te član uredništva triju brojeva časopisa Svezak.