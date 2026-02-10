Marina Vidović Krušić nova ravnateljica Gradske knjižnice

Nakon provedenog javnog natječaja za radno mjesto ravnatelja/ice Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci, kako neslužbeno doznajemo, na to će radno mjesto biti imenovana Marina Vidović Krušić, profesorica hrvatskog jezika i književnosti te diplomirana knjižničarka. Njena prethodnica, Marjana Janeš-Žulj odlazi u mirovinu nakon 25 godina na čelu ove gradske kulturne ustanove, koju je još 1999. izdvojila u samostalnu ustanovu iz nekadašnjeg Narodnog sveučilišta, današnjeg Pučkog otvorenog učilišta Križevci.
Na mjesto ravnateljice križevačke gradske knjižnice Vidović Krušić dolazi s radnog mjesta više knjižničarke i voditeljice knjižnice na Veleučilištu u Križevcima, gdje je također u zvanju naslovne predavačice te u dva mandata predsjednica Povjerenstva za izdavačku djelatnost Veleučilišta. Bavi se lekturom i uređivanjem stručnih knjiga i udžbenika, te je urednica dva udžbenika s domaćom recenzijom.
Vidović Krušić diplomirala je 2011. godine hrvatski jezik i književnost te informatologiju, smjer bibliotekarstvo, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tema diplomskog rada na Odjelu za kroatistiku kod mentora prof. dr. sc. Deana Slavića bila je “Metodički pristup bajkama u prvom razredu gimnazije: Ivana Brlić Mažuranić: Kako je Potjeh tražio istinu”.
Autorica je šest i koautorica još šest znanstvenih i stručnih radova na teme kulturne baštine, građanske znanosti te transverzalnih i mekih vještina. Deset godina volontira kao koordinator nacionalnog natječaja “Književni Kranjčić” koji se održava u Križevcima, a ujedno je i član uredničkog vijeća zbornika najuspješnijih radova pristiglih na natječaj. Aktivan je član Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja te član uredništva triju brojeva časopisa Svezak.
25 god na čelu bilo kojeg subjekta koji je na proračunskim sredstima ja van pameti.Dajte im da vode firme koje stvaraju novac brzo se bu vidlo kak bude izdržal .ali tu nije bazen da bi si takve firme izabrale kadar da gospodare sredstvima