U tijeku javni natječaj za novog ravnatelja Gradske knjižnice

Upravno vijeće Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci raspisalo je 12. prosinca 2025. godine javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci. S obzirom da dugogodišnja ravnateljica Marjana Janeš-Žulj uskoro odlazi u mirovinu, ovim se natječajem na puno radno vrijeme traži osoba odgovarajućih kompetencija koja, uz prijavu, treba predati vlastoručno potpisan prijedlog plan rada i programa razvoja Gradske knjižnice za četverogodišnje razdoblje, koliko i traje mandat ravnatelja.

Na to radno mjesto može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij; položen stručni knjižničarski ispit; najmanje pet godina rada u knjižnici te se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima. Položen stručni ispit za zvanje knjižničara u smislu ovog uvjeta ima i osoba koja je oslobođena polaganja navedenog stručnog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.

Natječaj je objavljen 19. prosinca 2025. u tiskanom izdanju Narodnih novina, kao i na stranicama Gradske knjižnice 22. prosinca, a prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se preporučenom poštom ili osobno u roku od 20 dana od objave, i to na adresu Gradske knjižnice s naznakom: “Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice ‘Franjo Marković’ Križevci – ne otvaraj”. Neobično je da natječaj nije objavljen na stranicama Grada Križevaca kao osnivača.