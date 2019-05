Križevačko veliko spravišče od 7. do 9. lipnja

Ovogodišnje 52. Križevačko veliko spravišče, najveća kulturno-turistička manifestacija ovog kraja, održat će se od 7. do 9. lipnja. Riječ je o manifestaciji koja uključuje najveću interaktivnu predstavu na otvorenom gdje će publika moći izravno sudjelovati u predstavi, pripremljen je i bogat kreativno-zabavni program za djecu, eno i gastronomska ponuda Prigorskog kraja te koncerti popularnih izvođača – Željko Bebek, Neno Belan i Fiumens, Gustafi te Crno Perje.

Sve novosti ovogodišnjeg izdanja Križevačkog velikog spravišča predstavljene su u ponedjeljak, 27. svibnja na konferenciji za medije koju su otvorili glumci predstave pomirba Križevačkih purgera i Kalničkih šljivara, varoški sudec Stjepan Palijan i Kalnički kaštelan Stiv Vrhovec, uputivši pri tome poziv svima da posjete Križevačko veliko spravišče.



„Zahvaljujem svima koji su se dosad angažirali i dali, prvenstveno Organizacijskom odboru i glumcima koji vrijedno uvježbavaju i ove godine predstavu. I ove godine imamo neke novitete pa vas pozivam odmah da nas posjetite i da se uvjerite u vrijednosti koje promičemo,“ istaknuo je gradonačelnik Mario Rajn te zahvalio svim sponzorima što su i ove godine prepoznali i podržali Križevačko veliko spravišče.



O novostima ovogodišnjeg Spravišča govorila je direktorica Turističke zajednice grada Križevaca Olinka Gjigaš istaknuvši kako ovogodišnje izdanje predstave ima novu redateljicu, Petru Radin, a predstava će se održati dva dana, u petak i u nedjelju. Također, predstava će biti interaktivna pa će tako publika moći izravno sudjelovati u predstavi. Cijeli program Spravišča počinje već u petak ujutro Placom na Štrosu gdje će posjetitelji moći kupiti prehrambene proizvode domaćih proizvođača. Novost je i „Zagrijavanje pri Kalničanima uz Tamburaški sastav Omiljeni“ koje će se održati u petak, 7. lipnja u 19,00 sati na ljetnoj pozornici (iza Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci), a odakle će krenuti i sama povorka sudionika predstave i gostiju. Novost je i Sejmeni dan u organizaciji KUD-a „Prigorje“ koji će se održati u subotu, 8. lipnja u 14,00 sati u dvorištu Gradskog muzeja Križevci. Subotu će obilježiti i natjecanje pjevača amatera „Prvi pljesak“ uz bogate nagrade, potom koncert Nene Belana i Fiumensa te Gustafa. Novost je i biciklistička utrka ulicama grada „Kriterij Križevci“ koja će se održati u nedjelju, 9. lipnja u jutarnjim satima dok će ovogodišnja Štruklijada poprimiti novi oblik. Naime, umjesto žirija, najbolje štruklje proglasit će upravo publika koja će moći besplatno kušati štruklje križevačkih mjesnih odbora i odabrati one najbolje. Spravišče će završiti vatrometom i koncertom križevačkih bendova, Kids from the sky i Crno Perje.



Generalni pokrovitelj 52. Križevačkog velikog spravišča je Ožujsko pivo pa se na konferenciji za medije obratio voditelj prodaje Igor Miloš: „Uvijek nam je čast što možemo prisustvovati ovako velikoj manifestaciji. Naše se poslovanje temelji na poštivanju tradicionalnih vrijednosti kulturne baštine i povijesti i uvijek smo sretni da možemo sudjelovati u takvim stvarima.“



Zlatni pokrovitelj Spravišča je križevačka tvrtka Radnik d.d. ispred koje se obratio tajnik Uprave Darko Jambreković: „Hvala Organizacijskom odboru i Turističkoj zajednici grada Križevaca na ukazanoj časti da i ove godine budemo jedan od sponzora Spravišča. Kao što znate, tvrtka Radnik je krajem 2018. godine proslavila 70 godina poslovanja i u tih 70 godina, 51. put je sudjelovala na određen način u pomoći u organizaciji Križevačkog velikog spravišča i to je normalno da smo i sada ovdje prisutni.“



Srebrni pokrovitelj Spravišča je križevačka tvrtka KTC d.d. ispred koje se obratio predsjednik Upravnog odbora Ivica Katavić: „S velikim zadovoljstvom smo prihvatili da budemo jedan od sponzora ovogodišnjeg Križevačkog velikog spravišča jer Križevačko veliko spravišče je već dugi niz godina jedan od zaštitnih znakova našeg grada. Čestitao bih Turističkoj zajednici i Organizacijskom odboru na jako lijepo sastavljenom programu.“

Konferenciji za medije prisustvovali su još i predsjednik Organizacijskog odbora Križevačkog velikog spravišča zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško te pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel.

Uz Ožujsko pivo, Radnik d.d. i KTC d.d., pokrovitelji Križevačkog velikog spravišča su i: Podravka, Instruktažni centar, Komunalno poduzeće, Modni salon Ana, Sava osiguranje, Nord Pogoni, Poliklinika Medikadent, Robin trgovine, Strojrem, Strojomehanika Škledar, Tehnodiv servis, DS Elektro, Poljocentar.

Sve detalje oko ovogodišnjeg Križevačkog velikog spravišča potražite na stranici www.spravisce.com.