Promet se zatvara već danas

Zbog održavanja 56. Križevačkog velikog spravišča za promet se zatvara uži centar grada i to već od danas, u četvrtak 6. lipnja od 12 sati, priopćile su gradske službe i mole građane za razumijevanje.

Zatvaraju zapadni i sjeverni kolnik Trga J. J. Strossmayera, istočni kolnik Trga A. Nemčića, dio Zakmardijeve od istočnog kolnika Trga A. Nemčića do križanja s Trgom S. S. Kranjčevića i dijela Ulice bana J. Jelačića od sjevernog kolnika Strossmayerovog trga do raskrižja s Obrtničkom ulicom, te javne ceste LC 26067 od raskrižja Svetokriške ulice s Ulicom M. Baltića, Trg bana Lackovića te Ulica bana J. Jelačića od raskrižja s Trgom bana Lackovića do raskrižja s Obrtničkom ulicom. Ovaj režim prometa vrijedi do ponedjeljka, 10. lipnja do 14 sati.