Radio Križevci dobio koncesiju na 20 godina

Vijeće za elektroničke medije pri Agenciji za elektroničke medije (AEM) donijelo je 19. prosinca Odluku temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije broj 9/25 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija, gdje je među devet izabranih ponuditelja onaj za područje grada Križevaca (L-KZ) na frekvenciji 96,6 MHz bilo trgovačko društvo Radio Križevci d.o.o. čime je dobilo koncesiju na 20 godina.

Zahvaljujući novom Pravilniku o sadržaju i postupku raspisivanja obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija od 5. listopada 2022. godine sve koncesije se dodjeljuju na razdoblje od 20 godina. Posljednji put Radio Križevci dobilo je koncesiju na 9 godina odlukom AEM-a od 15. studenoga 2016. godine, a u upisniku AEM-a kao datum prve koncesije naveden je 1. siječnja 2008. godine.

Vijest o obnovi koncesije objavljena je i na portalu Radija Križevci pod naslovom “Radio Križevci spasio koncesiju” gdje, između ostalog, stoji da se “Radio Križevci javio na ponovljeni natječaj, ispunio sve formalne uvjete koje je propisala Agencija za elektroničke medije, spasio koncesiju i osigurao građanima Križevaca opstanak njihove radijske postaje”. Također su najavili: “S prvim danima nove 2026. krećemo s novim programom pojačani novim glasovima.”

Jedan od novih glasova pojavio se u eteru dan uoči Stare godine, u iznimnom terminu emisije “Grad na liniji”, gdje je svakotjednog gosta gradonačelnika Tomislava Katanovića, umjesto uobičajene voditeljice i glavne urednice radija Emine Dabo Hunjak, pozdravila Petra Slavečki, novinarka i urednica koja je posljednjih deset godina radila na Radiju Kaj kao voditeljica koprivničkog dopisništva, a desetljeće prije toga na Radiju Koprivnica.

Slavečki je i na Staru godinu na Strossmayerovom trgu vodila Dječji doček te onaj pravi, dočekavši ponoć s gradonačelnikom Katanovićem i glazbenim sastavom Ljubavnici. Godinama unazad vodila je i moderirala mnoga javna događanja u organizaciji Koprivničko-križevačke županije za vrijeme župana Darka Korena, a posebno je prisutna bila u vrijeme kad su gradsku vlast obnašali gradonačelnik Branko Hrg i jedan od njegovih zamjenika Tomislav Katanović.

Stoga ne čudi dolazak iskusne novinarke, voditeljice i urednice među “nove glasove” križevačkog radijskog etera, čija je nova direktorica od listopada još jedna iskusna novinarka i urednica Silvia Novosel. Slavečki je mlađa kolegica Novosel sa Sveučilišta Sjever, gdje je 2018. Novosel magistrirala odnose s javnošću, a Slavečki u to vrijeme završavala prvostupništvo novinarstva. Spomenimo i da je Slavečki sve do izvanredne skupštine 2012. vodila Udrugu mažoretkinja grada Križevaca, o čemu smo i tada pisali.

U impressumu portala Radija Križevci pak stoji samo jedno ime, i to glavnog urednika Vedrana Delića, no za pretpostaviti je da je on glavni urednik samog portala. S obzirom na zakonsku obvezu nakladnika da na vidnom mjestu portala objavi ime i prezime glavnog urednika, odnosno odgovornih urednika te imena i prezimena urednika pojedinih programskih grupa, za očekivati je da će se ubrzo impressum na portalu ažurirati i ostalim, prethodno spomenutim imenima.