Grad tražio tri ponude za reviziju Radija Križevci, no nijednu od ovlaštenih za takav posao

Odabir isporučitelja usluge revizije poslovanja i analize dokumentacije trgovačkog društva Radio Križevci d.o.o., koji je Grad Križevci napravio na temelju postupka jednostavne javne nabave provedenog u rujnu ove godine, postavio je pitanja o tome zašto je za reviziju odabran obrt neovlašten za obavljanje takvih poslova, odnosno je li za takvo ovlaštenje dovoljan supotpis ovlaštenog revizora koji je tek potvrdio da je forenzička analiza izrađena u skladu sa standardima i metodologijom, no istu nije sam neovisno i proveo.

Stoga smo križevačkoj gradskoj upravi poslali upit o detaljima provedbe navedenog postupka javne nabave, kao i preslikama zapisnika o pregledu ponuda te odluke o odabiru ponude. Iz dostavljenih odgovora i dokumentacije vidljivo je da Grad Križevci upite za ponudom uputio na adrese tri poslovna subjekta: Retro Futuro, obrt za upravljanje i razvoj, vl. Damir Cvijanović, Velika Buna; Texo Management d.o.o. za usluge iz Zagreba; M&J&J&I, obrt za poslovno savjetovanje, vl. Krešimir Prevendar, Gornji Stupnik.

Kao kriterij za odabir ponude definirali su najnižu cijenu, a kao odgovor na njihove upite pristigla im je samo jedna ponuda, i to obrta Retro Futuro na iznos 13.400 eura, koju su ocijenili pravilnom, prihvatljivom i prikladnom jer je “u potpunosti zadovoljavala sve uvjete iz dokumentacije o nabavi”. Taj je obrt u konačnici izradio izvješće o reviziji poslovanja i analizi dokumentacije društva Radio Križevci d.o.o. S obzirom da se nijedan od subjekata kojima su bili upućeni upiti za ponudom ne nalazi u Registru revizora, može se zaključiti da Grad doista nije imao u planu provesti reviziju sukladno Zakonu o reviziji.

Kao što smo već spominjali, u priopćenju iz ureda križevačkog gradonačelnika Tomislava Katanovića od prošlog tjedna stoji “U ovom slučaju, Grad je naručio poslovnu reviziju koja ima širi opseg kontrola od financijske revizije. Financijskoj reviziji je cilj kontrola vjerodostojnosti financijskih izvještaja te njihova usklađenost sa važećim financijskim standardima. Poslovnom revizijom kontrolira se dokumentacija, njezina vjerodostojnost, poslovni procesi i poslovne odluke. Svrha poslovne revizije je utvrđivanje mogućih nepravilnosti, ali i davanje preporuka za poboljšanja. Zakon o reviziji regulira isključivo financijsku reviziju, standarde provođenja i osobe koje to mogu obavljati.”

No, kako je jasno određeno odredbama Zakona o reviziji, već u pojmovniku ovog propisa stoji kako među revizorske usluge spadaju i druge revizorske usluge, kao što su “druge revizije financijskih izvještaja, uvid u financijske izvještaje, ostali revizijski angažmani s izražavanjem uvjerenja te usluge povezane s revizijom financijskih izvještaja. Druge revizorske usluge obuhvaćaju i druge poslove čije je obavljanje posebnim propisom povjereno revizorskim društvima.”

Štoviše, sam Zakon propisuje da revizorsko društvo, osim revizorskih usluga, može obavljati i nerevizorske usluge iz financija i računovodstva, financijskih analiza i kontrola, uključujući i dubinska snimanja, procjenjivanja vrijednosti društva, imovine i obveza te drugih područja. Da je Grad upravo u tom smjeru angažirao revizorsko društvo, dobio bi pouzdano izvješće koje kompetentno pokriva nalaze iz navedenih područja.