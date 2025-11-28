Grad nalazom revizije poslovanja Radija Križevci dopunio već podnesenu kaznenu prijavu protiv Rajna i Piciga

Još sredinom prošlog tjedna gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović objavom na Facebooku reagirao je na izlazak nezavisnog kluba Hrvoja Seleša iz vladajuće većine u Gradskom vijeću Grada Križevaca, naslovivši ju “Afere bivših izlaze na vidjelo, Seleš se povlači u oporbu”. Tom je prilikom objavio da je “završena revizija u trgovačkom društvu Radio Križevci d.o.o., koje je u većinskom vlasništvu Grada Križevaca, te da nalaz revizije, osim Željka Piciga, ozbiljno tereti i bivšeg gradonačelnika Marija Rajna“. Stoga smo od gradske uprave zatražili taj revizijski nalaz, o kojem je prvi pisao portal Danica.hr.

Dokument na 41 stranici naslovljen “Izvješće o reviziji poslovanja i analizi dokumentacije trgovačkog društva Radio Križevci d.o.o.” potpisuje “Retro Futuro”, obrt za upravljanje i nadzor u vlasništvu Damira Cvijanovića, i supotpisuje stalni sudski vještak za financije i računovodstvo Kristijan Tole, hrvatski ovlašteni revizor. Kao naručitelj se navodi Grad Križevci koji je uslugu naručio putem jednostavne javne nabave krajem rujna te ponudu prihvatio i ugovor o reviziji poslovanja s navedenim obrtom potpisao 1. listopada. Za potrebe pregleda i ocjene, kako se navodi u uvodnom dijelu dokumenta, forenzičkog izvješća, obrt je angažirao neovisnog stalnog sudskog vještaka, koji je dao pozitivno mišljenje o tome “kako je predmetna forenzička analiza izrađena u skladu s profesionalnim standardima i pravilima struke”.

U sažetku nalaza na posljednjoj stranici navodi se mišljenje u tri točke koje ovdje citiramo:

Prikupljeni dokazi tijekom revizije poslovanja potvrđuju da je prethodni gradonačelnik g. Mario Rajn kupovinom udjela u društvu Radio Križevci d.o.o. od g. Tihomira Komljenovića na način da su kupljeni udjeli preplaćeni za iznos od najmanje 34.109,76 EUR (257.000,00 kuna), Priznavanjem i plaćanjem nevjerodostojnih računa prethodni direktor Radia Križevci g. Željko Picig oštetio je društvo Radio Križevci d.o.o. u korist svojeg društva PRIGORSKI MEDIA d.o.o. u iznosu od najmanje 36.750,00 EUR, Prodajom udjela društva Radio Križevci d.o.o. g. Tihomir Komljenović društvu Prigorski Media postupio je nezakonito odnosno nesukladno Društvenom ugovoru u kojem je jasno naznačeno da se udjeli kod prodaje moraju ponuditi prvo postojećim udjelničarima.

Kao kontekst pokretanja revizije poslovanja i analize dokumentacije navodi se da su gradska tijela uvidom u “neke ključne dokumente” utvrdila da postoji “visoka razina opravdane sumnje u niz radnji koje su se dogodile u razdoblju 2022.-2025. a u kojima se na štetu Grada Križevaca i društva Radio Križevci d.o.o. djelovalo u svrhu ostvarivanja osobnih i privatnih interesa pojedinaca koji su sudjelovali u tim aktivnostima”. Kao cilj revizije navedena je “identifikacija činjenica, podloga i dokaza koji bi se mogli upotrijebiti u eventualnim sudskim postupcima”, pa smo o ovim mišljenjima i provedenoj reviziji upitali prozvane aktere.

Rajn: “U svemu, pa i u slučaju Radija Križevci, vodio sam se načelima zakonitosti i transparentnosti”

Bivši križevački gradonačelnik Mario Rajn nam je na početku naglasio “kako je ‘revizijski dokument’ apsolutno nevjerodostojan u činjeničnom i zakonskom pogledu, što jasno potvrđuje ne samo gomila neistinitih, krivo interpretiranih, paušalnih i nestručnih ocjena koje je u spomenutom ‘revizijskom dokumentu’ iznio obrt koji nije niti registriran za obavljanje revizorskih usluga, što je jasno vidljivo jednostavnom provjerom u javno dostupnom Obrtnom registru Ministarstva gospodarstva”. Spornim navodi i da potpisani samostalni revizor nije zaveden u službeni Registar revizora Ministarstva financija jer “jasno je vidljivo da trenutno u Hrvatskoj nije registriran niti jedan samostalni revizor”.

Zaključuje kako je ovo “eklatantni primjer kršenja Zakona o reviziji koji jasno definira da revizorske usluge u Republici Hrvatskoj obavlja revizorsko društvo ili samostalni revizor koje ima odobrenje za rad za obavljanje revizorskih usluga Ministarstvo financija,” te proziva Grad Križevce na čelu s Katanovićem za opetovano neznanje i nesnalaženje u elementarnim procedurama, jer u planu nabave imaju objavljenu “nabavu revizijskih usluga”, a uslugu su ugovorili s osobama neovlaštenim za takve usluge.

Rajn dalje napominje kako se u vrijeme njegova mandata “u svemu, pa i u slučaju prodaje udjela trgovačkog društva Radio Križevci d.o.o., vodio načelima zakonitosti i transparentnosti” i da je “o svim postupanjima i odlukama tadašnje Gradske uprave bilo upoznato i Gradsko vijeće Grada Križevaca u kojem su sjedili i većinu činili, između ostalih, i današnji dionici zastupničke većine, a u konačnici i sami čelnici Grada Križevaca”. Medijske interpretacije i zlonamjerne ocjene “‘službenog dokumenta’ ove nevaljane i neovlaštene ‘revizije'” smatra konstrukcijom s namjerom da mu se nanese reputacijska šteta i skrene pozornost javnosti s ozbiljnih problema “s kojima se aktualna vlast u Gradu Križevcima očigledno ne može nositi”.

Ovakve pokušaje medijskih spinova te plaćanje usluga javnim sredstvima neovlaštenim osobama, kaže, ostavit će da se istima bave nadležne institucije: “Ja ću kao i do sada nastaviti raditi na realizaciji projekata kojima se doprinosi razvoju Križevaca i Koprivničko-križevačke županije kako bi našim sugrađanima osigurali veći životni standard. To najbolje potvrđuju recentna ulaganja u Križevce kroz projekte izgradnje Doma zdravlja, dogradnje zgrade Gimnazije te obnove sportskih igrališta za što izdvajamo preko 12 milijuna eura što smatram daleko važnijim za život naših građana od jeftinog političkog prepucavanja kojemu svjedočimo,” zaključio je Rajn.

Komljenović: “Revizor je previdio činjenicu da udio po tadašnjem društvenom ugovoru nisam ni trebao ponuditi udjeličarima”

Molbu za komentarom navoda iz revizije poslovanja Radija Križevci koja dijelom obuhvaća i 2022. godinu kad je još bio direktor tog trgovačkog društva, uputili smo i Tihomiru Komljenoviću, koji nam je prvi dostavio odgovor iako se trenutno, jako bolestan, nalazi u bolnici na liječenju: “Kad sam došao na Radio Križevci, tvrtka je bila u velikom minusu i vođeni su sudski procesi za koje postoje presude. Tijekom godina poštenog rada uspio sam Radio podići iz milijunskog gliba u pozitivno poslovanje i time mu značajno podići vrijednost”.

“Sve kupnje i prodaje udjela sam radio po zakonima, društvenim ugovorima, i u suglasnosti odvjetnika, javnog bilježnika i na koncu sudaca trgovačkog suda Republike Hrvatske. Moje apsolutno zakonsko pravo je bilo da prodajem svoje udjele, a mogao sam ih prodati kome hoću i za koliko hoću, jer zakon to dozvoljava,” napominje Komljenović, navodeći dalje da “npr. klevete o mojoj prodaji su neutemeljene, jer te iste udjele je gospodin Mirko Habijanec prodao gospodinu Mladenu Švaci za mali iznos, a gospodin Mladen Švaco je prodao meni za višestruko više, koji sam ja prodao Gradu po zakonu”.

“Isto tako me se kleveće u reviziji, i medijima, te društvenim mrežama da sam jedan udio, koji opet napominjem da sam kupio po zakonskoj proceduri, prodao gospodinu Picigu, a da nisam ponudio udjeličarima. Revizor koji je to radio, namjerno ili slučajno je previdio činjenicu da po tadašnjem društvenom ugovoru to nisam ni trebao,” ističe Komljenović. Za poslovanje Radija ovih zadnjih godina kad više nije bio direktor, kaže, nije na njemu da komentira.

“Obzirom na mnoge neutemeljene klevete protiv mene ovih dana, a koje su značajno utjecale na pogoršanje mojeg zdravlja u bolnici, čim izađem iz bolnice moji odvjetnici će podići tužbe za klevetu,” zaključio je Komljenović.

Picig: “Ponudit ću Gradu i Općini Sveti Petar Orehovec otkup 16,8% udjela koje Prigorski Media d.o.o. ima u društvu Radio Križevci d.o.o.”

Bivši direktor Radija Križevci i vlasnik poduzeća Prigorski Media d.o.o., u sklopu kojeg djeluje portal Prigorski.hr, Željko Picig nam je u odgovoru naveo da ugovor Grada s navedenim obrtom o “provedenoj lažnoj reviziji” smatra “nevjerojatnim”, budući da se radi o pravnoj osobi neovlaštenoj za poslove revizije te navodi čak i zakonom propisane prekršajne kazne ako revizijske usluge obavlja osoba koja nije ovlašteni revizor. Spornim smatra i da je sudski vještak samo potpisao dokument, ali nije vještačio dokumentaciju te proziva gradsku vlast da “su imali za cilj nanijeti štetu između ostalog i meni, a na kraju će svi upleteni u ovo morati odgovarati, jer ovdje ima puno kaznenih elemenata za naručitelja i izvoditelja”.

“Smatram da je Ivan Majdak bio upleten u ovaj proces, pročelnika Darka Masneca također treba pitati što je radio, a gradonačelnik Tomislav Katanović je vjerojatno samo dao potpis, jer je ovaj dvojac predominantan za njega,” ističe Picig, opisujući atmosferu na Radiju danas kao lošu, za razliku od njegova vremena, “Majdak diktira tempo, a Radio i dalje koristi programski sustav moje privatne tvrtke. Raskidaju se ugovori, novinari više ne pokrivaju teren, nema tonova i dvoje djelatnika nema na radiju. Jedna djelatnica je otišla sporazumno, a drugi je dobio izvanredni otkaz za vrijeme bolovanja. Nažalost, za radio dolaze opet vremena tužbi, sudova, a vjerojatno i preseljenja u novi prostor,” napominje Picig i smatra da će sve to tražiti dodatna sredstva iz gradskog proračuna jer “Radio na ovaj način ne može sam doći do značajnijih prihoda”. Naveo je također da je morao podnijeti i kaznenu prijavu protiv Majdaka “baš zbog sumnjivih transakcija, isti je podigao i tužbe protiv mene, dvije je izgubio prvostupanjski, ali i dalje ne posustaje, sad takav čovjek mene želi prikazati nepoštenim. Neće ići!”

Picig napominje da je Radio desetljećima bio uništavan i potkradan: “Nakon krađe za što su prvostupanjski proglašene krivima Danica Čataj i Anđelka Tukša da su ‘počistile’ 90 tisuća eura s Radija, trebalo je deset godina da se radio vrati na ‘nulu’. Mene su zapale tri godine i to volonterskog rada. Glavna urednica je krajem 2022. godine imala plaću 4500 kuna, a danas su plaće porasle do 1600 eura. To je moglo biti učinjeno samo rebrendingom, velikim terenskim radom i naravno bez moje plaće”. Da je na Radio došao zbog novaca, ističe, onda bi imao direktorsku plaću, a ne bi radio volonterski, i to sve do 2030., kako je stajalo u njegovom menadžerskom ugovoru: “Nađite mi Grad koji to ne bi odmah potpisao, točnije da netko razvija tvrtku u većinskom gradskom vlasništvu potpuno besplatno”. Nakon smjene od strane Katanovićeve uprave smatra da ima pravo na otpremninu, za što će zadovoljštinu zatražiti sudskim putem, a ako dobije presudu navodi da će sve pokloniti udrugama i sportskim klubovima, “a i jedna velika fešta na području grada je opcija”.

Svoje imenovanje, za razliku od mišljenja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, ne smatra spornim: “Skupština radija me imenovala, Trgovački sud me upisao, Agencija za elektroničke medije također me upisala, a svi podaci o vlasništvu i udjelima su javno dostupni i na Trgovačkom sudu i na stranici Agencije. Smatram da direktor Radija ne bi smio biti ako nije vlasnik barem 10 posto udjela. Kad uložiš vlastita sredstva u posao onda se i brineš da tvrtka bude stabilna, a ako samo čekaš da dođu novci iz gradske blagajne – nema tu sreće”. Također je naveo da je do suvlasništva od 16,8% na Radiju došao kreditom te istaknuo da međusobni ugovori između njegove privatne tvrtke i Radija nisu nikad potpisivani jer “za to nije bilo potrebe, na snazi je bila odluka Skupštine”.

Picig dalje tvrdi da su “sve usluge izvršene i nema nikakvih sumnjivih računa kako gradski oci to žele prikazati. Sve je to lako provjerljivo jer radio ima spremljene sve tonove i sve emisije, portal ima sve fotografije,” a on je sve dobro iskomunicirao s pravnicima jer, kako ističe, kao da je imao osjećaj da bi jednog dana moglo doći do problema. Za sporni ugovor s Mladenom Kešerom objašnjava da je e-poštom gradonačelnika i sve gradske vijećnike pozvao na oglašavanje na Radiju, što je iskoristio samo Kešer, ugovor su izradili pravnici, a navode iz revizije smatra paušalnom ocjenom i “nekim sudovima čime se svaka ozbiljna revizija ne bavi”.

“Tužan dio rada na Radiju je bio kad su na vlast stigli ljudi koji žele preuzeti medije, ali ne znaju i ne razumiju što bi s njima. Rekao sam da s tim ljudima ne mogu funkcionirati, mi smo dva različita svijeta,” naveo je Picig, objasnivši da se na njegovu ponudu da on otkupi sve gradske udjele nisu oglasili, pa zaključuje da će on “sad ponuditi Gradu i Općini Sveti Petar Orehovec da otkupe 16,8% udjela koje tvrtka Prigorski Media d.o.o. ima u trgovačkom društvu Radio Križevci d.o.o. Vidim da se Grad želi baviti medijima pa neka se onda bave. Ako se navedeni ne odluče za kupnju, onda ću radijske udjele ponuditi građanima. Smatram da je korektno da građani koji žele budu suvlasnici gradskog radija”.

Ured Gradonačelnika: “Poslovnu reviziju potpisuje ovlašteni revizor i sudski vještak često angažiran od strane hrvatskih istražnih institucija”

U reakciji na medijski napis na portalu Prigorski.hr o lažnoj reviziji Radio Križevaca d.o.o. iz Ureda Gradonačelnika medijima su danas priopćili da su dužni “upozoriti javnost kako ovakav tendenciozni napis ne odgovara činjeničnom stanju. Iz navedenih činjenica, obzirom da je nalaz revizije teško osporiv, smatramo nužnim osporiti ovaj pokušaj rušenja kredibiliteta revizora”.

Također su se upustili u objašnjavanje razlike između poslovne i financijske revizije, kategorički ustvrdivši da “zakon o reviziji regulira isključivo financijsku reviziju, standarde provođenja i osobe koje to mogu obavljati” te zaključivši “poslovna revizija je proces koji je širi od financijske revizije i ima druge ciljeve i obuhvat. Osobe koje ju mogu obavljati su interni revizori, poslovni savjetnici ili poslovni konzultanti.”

Dalje su istaknuli da “naručenu poslovnu reviziju koja je obavljena u Radio Križevcima potpisuje ovlašteni revizor i sudski vještak koji je često kao vanjski suradnik angažiran od strane hrvatskih istražnih institucija i koji je utvrdio da su korištene metode analize poslovanja u skladu s propisima te da su rezultati vjerodostojni i istiniti”.

Zaključili su da se raspravom o provoditelju ove revizije nastoji skrenuti pažnja s glavnog problema, a to je “rezultat analize i otkrivene nepravilnosti koje su poslužile za dopunu već podnesene kaznene prijave“, potvrdivši nam na dodatni upit da je kaznena prijava podnijeta “protiv osoba za koje je u navedenom izvješću utvrđeno da postoji osnovana sumnja da su oštetili gradski proračun ili trgovačko društvo Radio Križevci d.o.o.”

Zakon o reviziji pokriva i druge revizorske usluge, ne samo financijske

Za kraj vrijedi navesti da, suprotno tvrdnji iz Grada, u Zakonu o reviziji već u pojmovniku stoji kako među revizorske usluge spadaju i druge revizorske usluge, kao što su “druge revizije financijskih izvještaja, uvid u financijske izvještaje, ostali revizijski angažmani s izražavanjem uvjerenja te usluge povezane s revizijom financijskih izvještaja. Druge revizorske usluge obuhvaćaju i druge poslove čije je obavljanje posebnim propisom povjereno revizorskim društvima.”

S obzirom da je načinjen dokument koji u naslovu sadrži pojam “revizija poslovanja”, a ispunjen je različitim zaključcima, odnosno “izražavanjem uvjerenja”, ne može se ne zaključiti da se ovdje pokušao isporučiti rezultat “drugih revizorskih usluga”, za što je pak nadležno revizorsko društvo, ovlašteni revizor ili samostalni revizor. Tim više nije jasno zašto je u naslovu istaknuto “izvješće o reviziji”, što zakonski gledano nije jednako “forenzičkom izvješću”, kako se dokument naziva u uvodnom dijelu, da bi se u zaključnom sažetku nalaz ponovno adresirao kao “revizija poslovanja”.

No, bez obzira na izbor isporučitelja usluge revizije poslovanja i analize dokumentacije te formativni oblik njene isporuke, ostaju sami navodi o značajnim nepravilnostima, utvrđenim štetama i nezakonitim radnjama o kojima će, budući da su prema tvrdnjama iz ureda gradonačelnika Katanovića poslužili za dopunu već podnesene kaznene prijave, zasigurno biti prilike utvrditi činjenice tijekom navedenih istražnih, a možebitno i sudskih procesa.