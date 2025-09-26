Kaznene prijave protiv Piciga i Rajna zbog sumnji na pogodovanje

Grad Križevci podiže kaznene prijave protiv Željka Piciga i Marija Rajna, direktora Radija Križevci i bivšeg gradonačelnika, danas dožupana, zbog sumnje na pogodovanje u trgovačkom društvu Radio Križevci d.o.o., kojemu je Grad većinski vlasnik, najavio je to gradonačelnik Tomislav Katanović danas na konferenciji za medije.

“U cilju zaštite interesa i imovine Grada Križevaca, u tijeku je postupak podnošenja kaznene prijave protiv Željka Piciga zbog sumnje na pogodovanje i zloupotrebu položaja, a također će se utvrđivati odgovornost bivšeg gradonačelnika Marija Rajna koji je potpisao štetne ugovore, na štetu Grada“, potvrdio je Katanović.

Posebno zabrinjava način na koji su kao članovi skupštine mijenjali društveni ugovor Radija, omogućujući direktoru – koji je ujedno i suvlasnik te vlasnik privatnog medija – da ostane na funkciji sve dok sam ne glasa za svoju smjenu. Takve prakse, rekao je gradonačelnik Katanović, predstavljaju očito pogodovanje i nisu u interesu građana. Dodaje da su zanimljive i poslovne suradnje Grada, gradskih ustanova i tvrtki s tvrtkama kojima je vlasnik ili s kojima upravlja Željko Picig.

“Prema prvim saznanjima, samo u protekle četiri godine bivše vlasti tim je tvrtkama na ime medijskih i drugih usluga iz gradskog proračuna i proračuna gradskih ustanova isplaćeno više od 100.000 eura, te dodatnih oko 50.000 eura iz gradskih tvrtki Komunalno i Grad-kom“, navodi Katanović i dodaje da je “spasitelj” radija bio gradski proračun, a ne direktor Picig.

Osim toga, Rajn je s Picigom uoči lokalnih izbora u svibnju potpisao menadžerski ugovor za volontersku direktorsku poziciju za koji nova gradska vlast smatra da je suprotan zakonu. Ugovor bi se trebao primjenjivati retroaktivno, od 2022. i uključuje visoku otpremninu u slučaju smjene prije 2030. godine, što višestruko premašuje vrijednost cijelog društva. Je li gradska pravna služba bila uključena u sastavljanje ovih, za Grad potencijalno štetnih ugovora koji predstavljaju preuzimanje značajnih obveza za grad i gradsku tvrtku – gradonačelnik Katanović nije znao odgovor.

“Međutim, kad sam vidio menadžerski ugovor koji mi je donio Picig, nazvao sam bivšeg gradonačelnika i pitao ga je li potpisao dokument s tim uvjetima i obavezama, a Rajn je to potvrdio“, poručio je Katanović.

Društvenim ugovorom ograničili su prava većinskog vlasnika, a menadžerski je sklopljen kad nije bilo dopušteno sklapanje takvog ugovora, dodaje Katanović. Naime, ugovor je potpisan tri tjedna prije lokalnih izbora odnosno 28. travnja, što je suprotno Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi koji u članku 92. navodi da gradonačelnik nakon raspisivanja izbora može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito funkcioniranje jedinice lokalne samouprave.

Postavlja se pitanje je li uopće moguće da vlasnik privatnog medija i privatne marketinške agencije bude imenovan direktorom javnog medija te je li, prije imenovanja na tu dužnost, zatraženo mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa? “S obzirom na to da nema nikakve dokumentacije u Gradu, nemam informaciju da je takav zahtjev ikad poslan Povjerenstvu za sukob interesa“, odgovorio nam je gradonačelnik.

Katanović je najavio reviziju poslovanja društva kako bi se utvrdila pojedinačna odgovornost, no predmet istrage nadležnih institucija bit će i ranije promjene društvenog ugovora, pa i ona iz 2022. kad je bivši direktor Radija Tihomir Komljenović stekao dodatnih deset posto udjela koji su bili u vlasništvu Radija i njima nije bilo dopušteno raspolagati. Nakon što je Komljenović Gradu prodao 34.8 posto udjela koji je kupio 2018., još 10 posto je prodao Picigu.

Vrhunac ove afere je nepodnošenje zahtjeva za produljenje koncesije, čime je ugrožen opstanak Radija i nanesena značajna šteta Gradu Križevcima. Ako se ništa ne promijeni, radio će s 31. prosincem 2025. prestati s emitiranjem, a tvrtka će biti likvidirana.