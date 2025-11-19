Klub gradskih vijećnika liste Hrvoja Seleša izašao iz vladajuće većine

Lokalnim je medijima, kao i Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (HINA), danas poslijepodne e-poštom stigla izjava za javnost Kluba vijećnika nezavisne liste Hrvoja Seleša, koja nakon lokalnih izbora održanih proljetos sudjeluje u radu Gradskog vijeća Grada Križevaca kao dio vladajuće većine.

“Nakon detaljnih razgovora unutar našeg tima te niza sastanaka s predstavnicima gradske vlasti, donijeli smo konačnu odluku da više nećemo djelovati kao dio vladajuće većine u Gradskom vijeću Grada Križevaca”, stoji u izjavi iza koje stoje gradski vijećnici Sanela Novak, Miroslav Petračija i Hrvoje Seleš.

Dalje ističu kako su, kao klub vijećnika, željeli pružiti priliku novom gradonačelniku Tomislavu Katanoviću i predsjedniku Gradskog vijeća Ivanu Majdaku da djeluju odgovorno, profesionalno i moralno te svojim radom potvrde povjerenje koje su dobili na lokalnim izborima. Međutim, napominju, “u proteklom razdoblju suočili smo se s nizom situacija koje su dovodile u pitanje mogućnost kvalitetne, konstruktivne i odgovorne suradnje unutar postojeće većine”.

Podsjetimo, Katanovićeva lista grupe birača na lokalnim je izborima u Križevcima dobila pet mjesta u Gradskom vijeću, a Majdakova samo jedno. Majdak je u izbornoj noći najavio da se povlači iz lokalne politike, no Katanovićevu ponudu da bude novi predsjednik Gradskog vijeća nije odbio već je ušao u vladajuću većinu, koju su do jučer činila još tri vijećnika s liste Hrvoja Seleša. Tih devet ruku, uz povremenu podršku dviju ruku s liste HDZ-a i HDS-a, onih Gorana Hrga i Denisa Maksića, dosad je kao stabilna većina donosila odluke i zaključke koje je za Vijeće pripremala Katanovićeva gradska uprava.

“Posebno nas zabrinjava činjenica da predsjednik Gradskog vijeća, g. Ivan Majdak, protiv kojeg je podignuta optužnica za kazneno djelo zlouporabe povjerenja, i dalje uživa čvrstu podršku gradonačelnika i dijela većine. Uz to, njegovi javni verbalni ispadi i sukobljavanja s neistomišljenicima putem društvenih mreža dodatno narušavaju ugled institucije koju predstavlja,” navode iz Kluba vijećnika Hrvoja Seleša te smatraju da “g. Majdak više ne posjeduje nužan politički ni moralni kredibilitet za obnašanje tako odgovorne funkcije,” pozivajući ga da sam odstupi s te pozicije.

O nastojanjima da, kako kažu, stabiliziraju većinu i unaprijede rad Vijeća, navode da njihovi prijedlozi prema gradonačelniku Katanoviću, “uključujući i prijedloge novih kadrovskih rješenja – nisu rezultirali dogovorom koji bi omogućio daljnju kvalitetnu suradnju. Procijenili smo stoga da u takvim okolnostima više ne možemo učinkovito doprinositi donošenju odluka važnih za razvoj našeg grada”.

“Zbog svega navedenog, odlučili smo svoj daljnji rad nastaviti kao konstruktivna oporba i nećemo sudjelovati u političkoj konstrukciji koja šteti institucijama i narušava povjerenje građana. Naš cilj ostaje isti: odgovorno, transparentno i dosljedno zastupanje interesa građana te podrška svim projektima i inicijativama koje doprinose boljitku Križevaca, bez obzira od koga dolaze”, zaključuju u izjavi za javnost uvjereni da je ovakav pristup jedini način da ostanu dosljedni svojim načelima te zadrže profesionalnost i povjerenje koje su im građani ukazali.

Ovim se potezom troje vijećnika Hrvoja Seleša pridružilo oporbi u Gradskom vijeću Grada Križevaca, koju od početka mandata čine Klub vijećnika grupe birača Mladena Kešera – Marko Mamula, Miroslav Stručić te sam Kešer, kao i Marko Katanović, koji je nosio listu SDP-a i HSS-a te bio Selešov kandidat za zamjenika gradonačelnika.