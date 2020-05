Međunarodni dan muzeja: Pogledajte izložbu starih fotografija Kalnika, prapovijesne figurine i dječje radove

Gradski muzej Križevci i ove godine obilježava Međunarodni dan muzeja na ovogodišnju temu „Muzeji za različitost i uključivost“.

Na Međunarodni dan muzeja, 18. svibnja, muzeji diljem svijeta skreću pozornost široj javnosti na kulturnu baštinu i ulogu muzeja u njenom komuniciranju. Međunarodna muzejska zajednica pokrenula je obilježavanje 1977. (ICOM), koje se od 1992. provodi na određenu temu. Iniciranje obilježavanja u Hrvatskoj, vodi od 1980. Muzejski dokumentacijski centar, koji je ujedno promotor cijele manifestacije.

Gradski muzej Križevci pripremio je i ove godine bogat program povodom Međunarodnog dana muzeja. Tako ćete moći nesmetano uživati u tri virtualne izložbe koje će se od 18. svibnja moći pogledati na službenim stranicama muzeja: http://www.gradski-muzej-krizevci.hr/?page_id=1646.

Osim izložbi kao dio programa Gradski muzej Križevci putem svoje facebook stranice pokrenuo je grupu “OD CEHOVA DO ČELIKA I NAKON” na koju se pozivaju svi zainteresirani za temu da se uključe u kreiranje izložbe koja je planirana krajem 2020. godine.

Gradski muzej Križevci, 18. svibnja 2020. godine otvorit će i svoja vrata stalnog postava koji će posjetitelji, uz sve propisane mjere, moći besplatno razgledati od 10 do 18 sati (Ulica Tome Sermagea 2). Iz muzeja pozivaju da ih, osim u stalnom postavu, posjetite i virtualno te pogledate izložbe koje je za Vas pripremio kustoski tim Gradskog muzeja Križevci.

Što se virtualnog dijela tiče, u nastavku donosimo kratke opise pripremljenih izložbi.

Prapovijesne figurine Arheološke zbirke Gradskog muzeja Križevci

Arheološka zbirka Gradskog muzeja Križevci sadrži prapovijesne antropomorfne i zoomorfne figurine koje potječu s neolitičkog nalazišta Brezovljani i eneolitičkog lokaliteta Apatovec-Hum. Antropomorfne figurine odnose se na prikaze ženskog lika iako su zastupljeni i prikazi pojedinih dijelova tijela kao što su ruke i noge. Zoomorfnim figurinama predstavljene su uglavnom domaća i divlja svinja, dok bi jedna od figurina mogla služiti i kao oltarić. Ovom virtualnom izložbom odškrinuli bismo vrata Arheološke zbirke i javnost upoznali s nekim zanimljivostima iz života prapovijesnog čovjeka koje možemo iščitati iz ovih interesantnih predmeta.

Autorica izložbe: mr. sc. Lana Okroša Rožić

Izložba će od 18. svibnja biti dostupna na linku: http://www.gradski-muzej-krizevci.hr/?page_id=1740

IZLET NA KALNIK – razglednice s kalničkim motivima u Gradskom muzeju Križevci

Među više od 700 razglednica koje se čuvaju u Zbirci razglednica Gradskog muzeja Križevci, nakon onih s motivima Križevaca, najbrojnije su one s kalničkim motivima. Kalnik je zapravo tek malo selo u križevačkoj okolici, no zbog brojnih kulturno-povijesnih i prirodnih ljepota već gotovo 150 godina omiljena je destinacija ponajprije planinarima i ljubiteljima prirode, a zatim i ljubiteljima starina. Upravo oni bili su motiv da se već na samom početku 20. stoljeća izdaju prve razglednice koje prikazuju neku od kalničkih znamenitosti. Bili su to ponajprije stari grad Kalnik te župna crkva sv. Brcka. Nakon što je 1935. otvoren planinarski dom na Kalniku, broj posjetitelja se značajno povećava, a s njime i raznolikost i brojnost kalničkih razglednica.

Na virtualnoj izložbi IZLET NA KALNIK biti će prikazano šezdesetak razglednica koje su tijekom 20. stoljeća otisnute, ne samo u Hrvatskoj, a koje prikazuju neke od kalničkih znamenitosti. Posebna je vrijednost izložbe ta što se stare kalničke razglednice ne mogu razgledati u stalnom muzejskom postavu, a ovako će biti dostupne svim kartofilima i ljubiteljima kalničkih znamenitosti.

Autor izložbe: Ozren Blagec, viši kustos

Izložba će od 18. svibnja biti dostupna na linku: http://www.gradski-muzej-krizevci.hr/? page_id=1655

I ja #crtamdoma – Izložba dječjih radova u suradnji s Centrom za odgoj i obrazovanje Križevci

Gradski muzej Križevci povodom Dana muzeja pripremio je izložbu radova djece, polaznika Centra za odgoj i obrazovanje Križevci u suradnji s djelatnicima Centra. Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci je ustanova za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece, učenika i odraslih s teškoćama u razvoju. Samo dan nakon Dana muzeja, 19. svibnja, COOR-ovci slave Dan centra, pa ovom izložbom želja je obilježiti dva događaja.

Virtualnom izložbom predstavit će se više desetaka radova djece i učenika koji su nastali u posljednja dva mjeseca njihovog boravka u izolaciji. Daleko od škole u krugu svoje obitelji, ali u svakodnevnoj komunikaciji sa svojim učiteljima, učenici su stvorili bogatu mapu likovnih radova. Gradski muzej Križevci pripremio je izbor najzanimljivijih radova koji će se moći vidjeti na izložbi.

Autorica izložbe: Tea Hatadi u suradnji s COOR Križevci

Izložba će od 18. svibnja biti dostupna na linku: http://www.gradski-muzej-krizevci.hr/?page_id=1743