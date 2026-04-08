U četvrtak otvorenje izložbe „Dragutin Renarić – bakropisi i akvareli iz donacije g. Alena Kralja“

U travnju prošle godine u Gradski muzej Križevci stigla je vrijedna donacije gospodina Alena Kralja iz Kopra (Slovenija). Radi se o 84 djela, bakropisa i akvarela, znamenitog križevačkog slikara i grafičara Dragutina Renarića. Ovogodišnje obilježavanje Dana grada Križevaca odlična je prilika da se donirana djela predstave križevačkoj javnosti.



Dragutin Renarić (Dugo Selo, 1872., – Križevci, 1944.) živio je u našem gradu u dva navrata, krajem 19. i početkom 20. stoljeća, kada je radio kao učitelj, te od 1939. do 1944. Za života je izlagao u Vukovaru, Iloku, Osijeku, Varaždinu, Travniku, Rijeci, Beogradu, Zagrebu, Pragu, Plzeňu, Košicama, Los Angelesu i u nekim gradovima Danske, Švedske i Norveške. Najviše je izrađivao bakropise i akvarele.

Varaždinski Stari grad (GMK-12888)

Među radovima koje je gospodin Kralj donirao Gradskom muzeju Križevci najbrojnije su vizure gradova i mjesta u kojima je Renarić živio ili ih je posjećivao. Naravno, najviše je onih iz Zagreba, njih jedanaest, uz još tri koja nisu potpisana, a vjerojatno također prikazuju neke od zagrebačkih motiva. Križevačke motive pak nalazimo na devet doniranih radova. Osim njih tu su motivi Varaždina (četiri), Krapine, Ozlja, Topuskog, Karlovca (po dva) te Dubrovnika, Iloka, Osijeka i Žumberka (po jedan). Renarić je inspiraciju nalazio i u gradovima susjedne Bosne i Hercegovine: Brčkom, Tešnju, Travniku i naravno Mostaru. Radio je i motive iz Sjeverne Makedonije, a među doniranim radovima su po jedan s vizurama Skopja i Bitole.

Portret muškarca s bradom (GMK-12925)

Među doniranim radovima nalazi se i pet portreta, uglavnom manjih dimenzija, te desetak pejsaža, mahom prikaza šumaraka ili rijeka. Uglavnom se radi o bakropisima, uz desetak akvarela, a na izložbi je prikazano osamdesetak doniranih radova. Ovo je inače četvrta izložba Dragutina Renarića u organizaciji Gradskog muzeja Križevci. Prva je održana pred gotovo pedeset godina, krajem 1976. i početkom 1977. u Likovnoj galeriji, dok su druge dvije održane 1989. u Maloj dvorani Hrvatskog doma, odnosno 1990. u hotelu „Kalnik“.

Otvorenje izložbe održat će se u četvrtak, 9. travnja 2026. godine u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci, Trg Antuna Nemčića 6/I u 18 sati. Izložba se može razgledati od ponedjeljka do petka od 10-13 i od 17-19 sati, te subotom od 10-12 sati. Izložba ostaje otvorena do 25. travnja 2026. Ulazak na izložbu je besplatan.