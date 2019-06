Jurilj: Titov papagaj dosta priča, ali nije mi otkrio nikakve tajne

Za godinu dana u Đurđicu pokraj Križevaca otvorit će se papagajski park, barem tako planira Ivica Jurilj, vlasnik uzgajališta i farme papiga. Već sada ovdje živi 150 jedinki, 12 vrsta među kojima su i neke vrlo rijetke. Priča o ovoj farmi papiga proširila se regijom pa često dolaze kolekcionari, uzgajivači, školarci i studenti iz cijelog svijeta.

– Proljetos su ovdje bili učenici veterinarski tehničari iz Sarajeva sa svojim profesorima i ravnateljicom. Pronašli su me na internetu. Oduševile su ih ove egzotične životinje zato što su one sve češće i pacijenti u veterinarskim ambulantama – objasnio nam je Jurilj.

Farmu je počeo uređivati prije dvadeset godina, proteže se na površini od tri hektara i iako je u selu, skrivena je od ceste i udaljena od mještana. Jurilj planira napraviti jezero, urediti staze i sve što je potrebno kako bi mogao primati veći broj posjetitelja. Prijavio se i na neke od fondova pa bi križevački kraj uskoro mogao obogatiti svoju turističku ponudu.

Broz ne voli kamere, ali svojoj je partnerici odan više od 50 godina

Svaka vrsta na Ivičinoj farmi ima sebi prilagođene uvjete – temperaturu, prehranu pa i dekoraciju u kavezu vlasnik je prilagodio vrsti koja u njemu živi. Osim kaveza na otvorenom, ptice imaju i zatvorene grijane prostore u kojima borave kad je vani loše vrijeme, kao nedavno kad su padale obilne kiše i puhali jaki vjetrovi. Uvjerava nas da takvo vrijeme pticama nije smetalo i niti jedna nije bila ugrožena.

– Oduvijek sam volio ptice, prvu sam dobio kad sam imao pet godina i od tada su stalno uz mene – priča ovaj inženjer agronomije kojem oko ptica pomaže sestra i susjed, a surađuje s Veterinarskim fakultetom i drugim uzgajivačima. Svi kavezi čiste se ponedjeljkom, a susjed koji je za to zadužen obavezno radi sa slušalicama na ušima jer su papige izuzetno glasne. Tijekom svih ovih godina Jurilj je naučio mnogo o pticama. Posjećuje razne seminare, konferencije i radionice vezane uz uzgoj, ishranu, inkubaciju i brigu oko ovih glasnih letećih ljepotana.

U Europi je zakonski regulirano držanje egzotičnih životinja i nije dozvoljena prodaja onih koje su porijeklom iz divljine pa i Jurilj ima samo vrste iz uzgoja.

– Osim dva primjerka crvenih ara koje je Josip Broz Tito šezdesetih godina dobio na poklon od predsjednika Brazila, one su vjerojatno iz divljine. Ja sam ih otkupio 1996. iz Titove kolekcije kad se trebao raspustiti ptičarnik i većina egzotičnih životinja s Brijuna – objašnjava Ivica dozivajući Broza koji se sakrio od fotoaparata. Inače dosta priča, ali Jurilju do sada nije otkrio nikakve tajne iz Titovog života. Broz i njegova partnerica odani su jedno drugom i svakog proljeća dobivaju mlade.

Više vrsta nego u zoološkom vrtu

Ovaj papagajski raj ima više primjeraka nego bilo koji zoološki vrt u zemlji, a neke vrste, poput pustinjskog kakadua i rijetke amazone, nema nitko u Hrvatskoj. Jedu različite sjemenke, orašaste plodove i puno voća i povrća koje Jurilj nabavlja od lokalnih proizvođača i iz vlastitog uzgoja. Mladunci se hrane posebno pripravljenim formulama i, ovisno o fazi odrastanja, treba im osigurati određenu temperaturu.

– Ima puno posla, najviše kad se odgajaju mladunci jer većinu othranjujem na ruke. Kao male bebe. Radim umjetnu inkubaciju i najmanje tri mjeseca ti mali ptići ovisni su o meni pa vjerojatno i misle da su ljudi – šali se Ivica. Možda misle da su ljudi, ali imaju krila. Ipak, niti jedna od njih nije pobjegla s Ivičine farme.

– Uzgajalište je napravljeno tako da je sve prilagođeno papigama. Oko nas je priroda i one mogu odletjeti na okolne grane, dozivati se i glasati, ali napravio sam sve mjere kako bih osigurao da ne pobjegnu jer je takve ptice zabranjeno puštati u divljinu. Vjerojatno bi ih ubile druge grabežljivice jer se ove papige brane glasom, a ne kandžama – objašnjava Jurilj. Iako posla ima od jutra do mraka, papige Ivici nisu posao, ali ni hobi. One su stil života, objašnjava. Svoj život prilagodio je papigama. Ne može otići na godišnji odmor, recimo u srpnju, i poput drugih ljudi ponijeti sa sobom kućnog ljubimca.

– Na odmor idem tijekom zime kad nema puno posla i kad nema mladunaca koji ovise o meni. Tad si priuštim putovanje u tropske krajeve i gledam nove ptice – kaže, jer uz ovih 150 šarenih ptica postoje i one koje još nema, a volio bi ih nabaviti.

– Zaljubljenici u papige uvijek imaju neke favorite o kojima sanjaju. Meni je želja nabaviti par hijacintnih ara. To su velike papige porijeklom iz Brazila, a htio bih i australskog crnog kakadua. To su planovi za budućnost, sada sam sretan i s ovima koje žive sa mnom – otkriva nam Jurilj. A priča o papigama i farmi na kojoj se one uzgajaju proširila se i u svjetskim medijskim krugovima. Naime, jedna poznata svjetska televizijska kuća već je najavila dolazak na Ivičinu farmu, na kojoj će nekoliko dana snimati emisiju o papigama.(GPP)