U POU Križevci održana uvodna predavanja likovne škole

Ovaj tjedan u POU Križevci s puno uzbuđenja započet je još jedan ciklus likovnih tečaja! Polaznike su srdačno dočekali i pozdravili ravnateljica Željka Šunjić, prof., stručni suradnik Karlo Jurišić, mag.educ.hist., te voditelj tečaja Zoran Homen, prof..

– Početnička grupa započela je u ponedjeljak 24. 11., a prof. Homen ih je odmah bacio u vatru! Naši polaznici su se odlično snašli s ovim iznenađenjem i nacrtali impresivne radove. Tijekom tečaja će pod budnim okom prof. Homena učiti i savladati razne tehnike poput ugljena, pastela i ulja. Poručuju iz POU Križevci.

Napredni polaznici otvorili su tečaj u utorak, prof. Homen će ih tijekom tečaja podučiti zahtjevnijim tehnikama, ali i pomoći im da izbruse svoje znanje i stil slikanja. Obje grupe čeka 48 sati učenja, slikanja i istraživanja. Nakon završetka tečaja POU Križevci tradicionalno priprema izložbu radova polaznika.