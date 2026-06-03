U POU Križevci krenulo obrazovanje nove grupe pomoćnika u nastavi

U Pučkom otvorenom učilištu Križevci održan je uvodni sat programa obrazovanja za odrasle za stjecanje djelomične kvalifikacije “Pomoćnik/pomoćnica u nastavi”. Polaznike su na početku programa pozdravili ravnateljica Željka Šunjić, prof., stručni suradnik Karlo Jurišić, mag.educ.hist., te profesorica Mihaela Jelenčić, mag.educ.rehab.

Program traje 250 sati, tijekom kojih će polaznici steći znanja i vještine potrebne za pružanje podrške učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu. Upoznat će se s osnovama inkluzivnog obrazovanja, načinima pružanja podrške učenicima u učenju, svakodnevnim školskim aktivnostima i socijalnoj uključenosti te kako ostvariti kvalitetnu suradnju s učiteljima, stručnim suradnicima i roditeljima.

“Svim polaznicima želimo puno uspjeha, novih znanja i ugodno obrazovno iskustvo!”, poručili su iz POU Križevci.